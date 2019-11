È tutto pronto per la quinta puntata di Mix & Match , in onda tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455 . In questa puntata si sfideranno quattro fashion lover tutti d’un pezzo e un’ospite speciale arriverà in studio per giudicare i loro outfit.

Il programma più glam della tv torna su Sky Uno domenica 1 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455. I conduttori, Lodovica Comello e Simone Marchetti, direttore di Vanity Fair e giudice supremo del programma, accoglieranno quattro speciali fashion lover, infatti i concorrenti di questo quinto appuntamento saranno uomini. L’ospite della puntata, invece, sarà la conduttrice televisiva, architetto e mediatrice immobiliare Paola Marella. La regina dell’arredamento e dell’immobiliare è una donna di grande classe, sempre impeccabile in ogni contesto, anche in casa. Perciò è perfetta per giudicare i look dei fashion lover che si daranno battaglia a colpi di outfit.

Paola Marella arriverà a Mix & Match per osservare e valutare i concorrenti durante la seconda prova, quella a tema, per cui in questa quinta puntata è stato scelto il cocktail party. I concorrenti, quindi, dovranno creare i loro look trovando il giusto bilanciamento tra il classico e l’estroso. Per farlo avranno a disposizione il Guardaroba delle meraviglie allestito con una selezione di capi Yoox a tema cocktail party. Chi tra loro comporrà l’outifit più convincente vincerà la prova accedendo all’ultima fase del gioco, la prova mix & match, in cui gli ultimi due concorrenti rimasti in gara si sfidano per portarsi a casa il titolo di miglior fashion lover della puntata e tutti gli outfit di Yoox indossati durante le prove.