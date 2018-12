"Questa mattina sono entrata in un bar, ho chiesto qualcosa di caldo e mi hanno portato un cappotto di cashmere!" a Groucho Marx piaceva giocare con le parole. A Mix and Match , invece, ci piace giocare con le quatto concorrenti che si sfideranno attraverso tre manche per aggiudicarsi il loro Guardaroba delle Meraviglie

Cristina, Rossella, Paola e Marica sono le quattro concorrenti di Mix and Match. Cristina si ispira a Audrey Hepburn, Rossella è Betty Boop, Paola è Marilyn Monroe e Marica è Michelle Hunziker. Il bonus che permette alla vincitrice di entrare per prima all'interno del Guardaroba delle Meraviglie spetta a Paola perché anche se il suo look non era proprio azzecatissimo, l'ha saputo correggere con l'atteggiamento.

Con grande dispiacere la prima a lasciare Mix & Match è Marica, Simone la saluta augurandole di andare oltre l'ovvio. Cristina, Rossella e Paola hanno accesso alla seconda Manche: gli "Icon Cubes", tre mondi evocativi dove si sfidano a colpi di outfit. Due le occasioni speciali per le quali le concorrenti devono cercare i look giusti sull'app di YOOX: il pranzo di Natale in famiglia seguito dall'esplicita richiesta della nonna di vestirsi con dei colori molto accesi, e il team building sul ghiaccio in alta quota per il quale dovranno trovare un outfit caldo, ma al contempo modaiolo. Il terzo Cube, quello scelto da Simone Marchetti, a sorpresa per le ragazze, è: Capodanno sulla neve. Ma attenzione! "Non vale giocare sicuro, pensate agli abiti come se fossero dei fuochi d'artificio".

Dopo le sfilate, è tempo di voti. In contemporanea, Simone Marchetti sceglie il nome della concorrente che intende salvare qualora arrivasse ultima nella classifica delle sfidanti. La scelta è molto difficile. L'unica con una sufficienza è Paola, a cui Cristina ha dato 6 in stile. Dai voti più striminziti dell'intero ciclo di Mix & Match è emersa una classifica: Paola con 23 punti, Cristina con 21 punti e Rossella con 6 punti. Simone ha deciso che a meritare l'immunità è Cristina; questa è una bella motivazione per dare il meglio di sé.

Le finaliste, Paola e Cristina accedono all'Express Yourself e possono cambiare il look già pensato per la finale, sulla base di tutti i consigli di Simone, rientrando per 120 secondi nel Guardaroba delle Meraviglie. Cristina accetta e si prende il rischio di osare. Cristina vince l'ultima puntata di Mix and Match e si aggiudica i suoi cinque outfit.

A Mix & Match vissero tutti felici e contenti.

Prendetevi il rischio di cambiare!