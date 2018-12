Ogni conconcorrente sceglie i migliori outfit più adatto per occasioni sempre diverse direttamente dall'app di YOOX e dal Guardaroba delle Meraviglie . Tutti desideriamo avere l'outfit giusto per l'occasione giusta, questo desiderio oggi è possibile grazie a Mix and Match, il programma che ti da la possibilità di scoprire il tuo stile giocando! Mix & Match ti aspetta tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11

"Se una donna è vestita male si nota l'abito, se è vestita impeccabilmente si nota la donna". Così diceva Coco Chanel e a Mix and Match non possono che darle ragione.

Simone Marchetti e Lodovica Comello incontrano le nuove quattro concorrenti chiedendo loro di stupirli. All'inizio della gara le ragazze si presentano indossando degli abiti ispirati alle loro icone di stile personale: Clelia si ispira a Audrey Hepburn, Caterina è Kate Winslet, Fiorella è Sofia Loren e Antonella è Eva Longoria. Dopo le prime presentazioni Simone Marchetti assegna il bonus a Fiorella: la moda è passione e determinazione e capacità di raccontare sé stessi atrraverso un abito. A lasciare Mix and Match è Caterina.

E' la fase degli "Icon Cubes", tre mondi che evocano i tre temi di questa manche: l'aperitivo con le amiche post ufficio al quale le concorrenti dovranno arrivare senza passare da casa e get physical, una lezione speciale organizzata dal loro personal trainer preferito per il quale dovranno trovare un look comodo, ma in grado di competere con quello delle altre donne. Il terzo tema scelto da Simone Marchetti è un addio al nubilato in compagnia delle amiche di sempre a Marrakech; in programma una cena a bordo piscina di un esclusivo rihad in cui la parola d'ordine è "stupire"!

Fiorella entra per prima nel Guardaroba delle Meraviglie e può scegliere in cinque minuti tutto quello che più la aggrada. Seguono Clelia e Antonella. Le ragazze sfilano davanti agli occhi giudicanti di Simone Marchetti. Lodovica Coello le invita a votare i look indossati dalle altre sfidanti. Al primo posto c'è Antonella, al secondo Fiorella e ultima è Clelia, a rischio eliminazione, ma la busta dell'immunità potrebbe ribaltare la puntata. "Clelia è apparsa davanti a tutti in arancione stupendo tutti ed è per questo che si merita la finale". In quanto finaliste Antonella e Clelia possono rientrare nel Guardaroba delle Meraviglie reinventando il look in vista dell'Express Yourself, ma Antonella non accetta questa opportunità.

A vincere i cinque outfit indossati durante la puntata è Clelia, la giovane mamma che sfratterà finalmente i vestiti delle bambine per fare un po' di posto anche ai suoi nuovi abiti.

Prendetevi sempre il rischio di cambiare... Alla prossima!