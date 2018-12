Mix & Match: Eugenio vince la quinta puntata sugli outfit

Per la prima volta dalla messa in onda del programma, la quinta puntata di Mix & Match vede come protanisti quattro ragazzi: Nicola, Eugenio, Diego e MarcoAntonio.

I ragazzi si sono preparati per la primissima prova - quella che permetterà di entrare nel vivo della competizione - scegliendo da casa, direttamente dall'app di YOOX, gli abiti per la gara. Per questa prima manche i ragazzi si vestono ispirandosi alle loro icone di stile personale: David Beckham, Toni Manero, Francesco Totti e Valentino Garavani.

Eugenio ottiene il bonus che darà spazio a un'opportunità imperdibile. A lasciare Mix & Match è Nicola perché è rimasto troppo nella sua comfort zone.

Passiamo alla fase degli "Icon Cubes", tre mondi evocativi dentro ai quali i ragazzi si sfidano a colpi di outfit. I primi due "Cubes": un weekend di trekking e il concerto indie, sono stati segnalati sull'invito di M&M per il quale i concorrenti hanno cercato un look sull'app di YOOX. Il tema terzo "Cube" è una partita di calcio allo stadio in compagnia di amici, seguita da un party esclusivo in cui il dresscode chiede di essere originale ed eccentrici. Quanto si spingeranno oltre la tradizione?

Eugenio entra per primo nel Guardaroba delle Meraviglie e ha cinque minuti per fare le sue scelte. Tutti gli abiti selezionati su YOOX sono pronti per essere indossati.

Dopo le sfilate, i ragazzi devono esprimere un voto da 0 a 10 rispetto agli outfit indossati dagli sfidanti. Simone ha deciso che a meritare l'immunità è Diego perché è riuscito a portare un po' del guardaroba femminile in quello maschile grazie a un abito tutto di paillettes. MarcoAntonio è l'eliminato. I finalisti, Diego ed Eugenio, accettano di rientrare nel Guardaroba delle Meraviglie per rimettersi in gioco e stupire sé stessi e Simone. Il vincitore è Eugenio, "adesso sei una persona libera". Il potere della moda non è un abito, ma il linguaggio.

Il motto? Prendetevi sempre il rischio di cambiare.