Mix & Match: Marella vince la terza puntata sugli outfit ispirati agli anni '20

L'avventura di Mix & Match - Il Guardaroba delle Meraviglie è diretta dalla bella e spigliata Lodovica Comello , affiancata da Simone Marchetti , giornalista ed esperto di moda pronto a giudicare, volta per volta, le scelte delle concorrenti suggerendo utili "perle di moda", tra cui quella di non smettere mai di stupire. Mix & Match ti aspetta tutte le domeniche alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11

Le protagoniste della terza puntata di Mix & Match sono Beatrice, Caterina, Greta e Marella. Le ragazze si sono preparate per la primissima prova - quella che le permetterà di entrare nel vivo della competizione - scegliendo da casa direttamente sul sito di YOOX gli abiti per la gara. Per la prima prova le ragazze devono vestirsi ispirandosi alle loro icone di stile personale: Audrey Hepburn, Kate Blanchett, Olivia Palermo e Chiara Ferragni.

La concorrente che ha meglio impersonificato la sua icona di stile è Beatrice che vince il bonus ed è la prima a entrare nel Guardaroba delle Meraviglie, ma Simone Marchetti le suggerisce di "uscire da quel tubino alla Audrey". La prima eliminata è Caterina perché non ha capito l'icona a cui si è ispirata.

E' giunto il momento degli "Icon Cubes", tre mondi evocativi dentro i quali le tre ragazze in gara si sfidano a colpi di outfit: un vernissage ispirato a Mondrian e un appuntamento al buio organizzato dopo diciotto lunghi mesi da single.

Il terzo "Cube" scelto da Simone Marchetti è un fantastico matrimonio ispirato agli anni '20 dove le parole d'ordine sono: paillettes, pietre e frange, ma senza dimenticare l'eleganza. La prima fortunata a metter piede nel Guardaroba delle Meraviglie è Beatrice. Le ragazze hanno solo cinque minuti per scegliere l'outfit ottimale per una cerimonia in stile retrò senza essere banali e cercando di dare un tocco di modernità al look completo.

Dopo le sfilate di Beatrice, Greta e Marella è il momento dei giudizi. Le ragazze devono compilare una pagella giudicando gli outfit delle altre sfidanti. I criteri da seguire sono tre: 1. "Mix And Match" ovvero come sono stati mischiati gli abiti e gli accessori e se funzionano combinati tra loro; 2. "Stile" quindi il gusto, la personalità; 3. Il "tema della prova" ossia quanto sono state fedeli al tema della prova.

Simone Marchetti, però, ha l'ultima parola: decide a chi tocca l'immunità. La concorrente immune, indipendentemente dal giudizio attribuitole, accede alla fase finale della gara. Simone concede l'immunità alla meritevole Marella, decretando così automaticamente l'esclusione di Beatrice con 28 punti a carico. Le protagoniste dell' "Express Yourself" sono Greta e Marella. Le concorrenti hanno già scelto dall'app di YOOX l'outfit che più le rappresenta, ma hanno la possibilità di dimenticarlo e di rientrare nel Guardaroba delle Meraviglie per 120 secondi e ricreare da capo un look nuovo. Greta non accetta la sfida perché è convinta che l'abito individuato su YOOX sia perfetto per lei. Marella accetta la sfida per capire se riesce a uscire dai propri canoni.

A conquistare, indossare e vincere il proprio guardaroba delle meraviglie è Marella perché ha avuto il coraggio di cambiare e di mettere in pratica i consigli dell'esperto Simone Marchetti uscendo dall'abito dei propri sogni per trovare quello che ancora non conosceva.

La morale? Ripensate voi stesse.