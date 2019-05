Cupido sta per scoccare l’ultima freccia, pronta a colpire le coppie finaliste di Matrimonio a prima vista Australia . Tenetevi pronti, perché l ’ultima puntata del programma , in onda mercoledì 15 maggio alle 16.00 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 , vi terrà con il fiato sospeso. Cosa aspettarsi da questa super finale? Nascerà, tra le coppie rimaste, un amore vero e duraturo?

L’ultima puntata di Matrimonio a prima vista Australia si prospetta una vera e propria bomba, ricca di novità e di sorprese. Negli ultimi episodi del fortunato programma, abbiamo visto le coppie che hanno deciso di proseguire la loro conoscenza al di fuori del programma e chi, invece, ha capito di non essere destinato a proseguire la relazione. Un vero peccato, perché tutti i partecipanti, all’inizio dell’esperimento, erano pieni di entusiasmo e di buone prospettive. Tutto sembrava andare per il verso giusto: l’arrivo della primavera, la stagione dell’amore, che con la sua atmosfera sembrava aver portato una ventata di buone speranze, ha subito un brusco cambio di direzione. Molte coppie hanno iniziato a vacillare fin da subito, lasciandosi nel giro di poche settimane. Altre, invece, hanno provato a lottare fino all’ultimo, in nome di un sentimento in cui credono fermamente, senza però arrivare al risultato sperato. D’altronde non sempre, Cupido, fa breccia.

Solamente John e Mel, Troy e Ashley, e Sarah e Telv sono arrivati fino alla fine.



Melissa e John, nonostante i molti dubbi, non accettavano l’idea di salutarsi per sempre: la paura di fallire li attanaglia, ma entrambi decidono di continuare la loro relazione al di fuori del programma. I due, nonostante molti alti e bassi, han deciso di provare a far virare il loro amore nella direzione giusta.

Per Ashley e Troy, invece, non si può dire lo stesso: il ragazzo ha ammesso che Ashley non è la ragazza giusta per lei, lasciandola senza parole. Tuttavia, anche lei ha confessato di non apprezzarlo come fidanzato, ed i due han deciso di lasciare il programma da single.

Sarah e Telv, invece, nonostante qualche incomprensione hanno capito una cosa fondamentale e davvero importante: si amano davvero. Il loro amore è troppo forte per essere ignorato e, così, hanno lasciato l’esperimento insieme.

Sono passate sei settimane da quando le coppie hanno deciso il loro destino ma si sa, le cose cambiano da un giorno all’altro. La riunione con tutti i partecipanti, avvenuta dopo questo arco di tempo, ha lasciato tutti senza parole. Abbiamo visto le coppie che sono rimaste stabili, quelle che sono scoppiate e, soprattutto, quelle nate dopo la fine del programma! Sì, perché la freccia di Cupido ha colpito in ritardo alcuni dei concorrenti, e due coppie sono nate al di fuori delle telecamere. Sarà interessante vedere gli sviluppi e, soprattutto, come l’avranno presa gli ex compagni!

Ci saranno anche dei confronti scoppiettanti…Tracey, Davina e Dean: vi dice qualcosa? Tutte le verità e le cose non dette verranno a galla, arricchendo la puntata di grandi colpi di scena.

L’ultimo appuntamento con Matrimonio a prima vista Australia ti aspetta mercoledì 15 maggio alle 16.00 su Sky Uno. Non perdetelo!