Matrimonio a prima vista Australia: le anticipazioni di questa settimana

Matrimonio a prima vista Australia ha fatto incontrare 11 coppie di sconosciuti direttamente il giorno del loro matrimonio. Scopri le anticipazioni degli ultimi 3 episodi, i numeri 30, 31 e 32 in onda da lunedì 13 a mercoledì 15 maggio . Matrimonio a prima vista Australia va in onda dal lunedì al venerdì, alle 16.00 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.

Siamo ormai giunti alla fine dell’esperimento, ed è ora di tirare le somme. È passato più di un mese da quando 11 coppie di sconosciuti si sono incontrate per la prima volta direttamente all’altare, senza mai essersi viste prima. Cupido ha lanciato la sua freccia, ma è stata la Dea Bendata della fortuna a indirizzare le sue frecce. Per alcuni l’amore è durato molto poco, finendo dopo pochi giorni, mentre per altri è perdurato fino alla fine di questa avventura, ma non senza ostacoli. In questi ultimi tre episodi scopriremo chi è destinato a stare insieme e chi, invece, dovrà abbandonare il proprio sogno amoroso. La decisione più importante della loro vita è alle porte.

Le tre coppie finaliste sono quelle composte da Melissa e John, Troy e Ashley, e Sarah e Telv. Giunti alla fine del programma, è per loro arrivato il momento decisivo dell’esperimento amoroso. Ritorneranno inizialmente a casa, per prendere l’importantissima decisione. Non sarà facile, per tutti, arrivare ai giusti compromessi, venendosi incontro in nome dell’amore. Possiamo anticiparvi che non tutte le coppie confermeranno i matrimoni e ci saranno interessanti colpi di scena.

Successivamente, vedremo cos’è successo 6 settimane dopo le scelte: tutti i partecipanti si riuniscono per la prima volta dalla fine dell’esperimento per una cena finale esplosiva, ricca di sorprese e di novità. Inutile dirvi che sarà Davina ad animare la serata!

Dopo la scoppiettante cena tutti si riuniscono nuovamente per parlare dell’esperimento e per avere un’ultima possibilità di chiusura e di confronto. Emergeranno segreti mai rivelati prima, che potrebbero nuovamente avere conseguenze sulle coppie. Il finale di stagione sarà sconvolgente, è una promessa!

Chissà se la missione di Cupido hs avuto un buon esito: la primavera è fiorita, e sicuramente ha giovato all’inizio, ma il maltempo è sempre alle porte!

Matrimonio a prima vista Australia giunge dunque al termine, per cui godetevi questi tre ultimi episodi in onda lunedì 13, martedì 14 e mercoledì 15 maggio alle 16.00 su Sky Uno!