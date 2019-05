Matrimonio a prima vista Australia, le coppie: Jo e Sean D.

Jo

Madre single, ha 39 anni, ed è un’australiana doc. Jo è una donna scoppiettante, un petardo dall’energia sconfinata, schietta e diretta in ogni momento. Adorabile madre di due figli, è dotata di un carisma contagioso, frizzante, mai a corto di entusiasmo e positività. Il suo ex marito è stato il primo amore, la prima persona a cui ha detto “ti amo”, ed il loro matrimonio è durato 10 anni. Dopo il divorzio ha avuto una relazione durata tre anni, che purtroppo non è mai decollata. Forte e fiduciosa, Jo è una donna leale e fedele, in grado di donare tantissimo amore: tutto quello che desidera è avere qualcuno al suo fianco, che si interessi a lei e se ne prenda cura. Nonostante all’apparenza sembri dura, Jo ha un cuore morbido, un lato vulnerabile ed è disposta ad aprire il suo cuore, anche se rischia di essere spezzato.

Sean D.

Sean è il gestore di un pub di Adelaide, ed ha 39 anni. Ancorato alle sue abitudini, non ha figli e non è nemmeno mai stato sposato. Gestire un pub per 10 anni ha messo a dura prova la vita sociale di Sean, a causa delle molte ore di lavoro, che non gli hanno permesso di conoscere la donna adatta a lui. Seppur sia molto sicuro di sé da un punto di vista professionale, non si può dire lo stesso per quanto riguarda la sua vita sentimentale, e si sente come se avesse cent’anni in più di quelli che ha. Il solitario Sean vive in una fattoria per hobby insieme ai suoi cani, ai cavalli e agli alpaca, immerso nella natura. Tuttavia, in questo bel quadretto bucolico manca una persona: una donna in grado di amarlo veramente, amante degli animali e…del calcio!

Cosa aspettarsi da Sean D. e Jo?

La coppia formata da Jo e Sean D. è formata sicuramente da due sposi molto sensibili, con un grande cuore: secondo gli esperti saranno in grado di colmare le debolezze altrui, grazie alle loro personalità amorevoli, ma sarà un’accoppiata vincente fino in fondo? Per scoprirlo non ci resta che guardare le puntate di Matrimonio a prima vista Australia!

