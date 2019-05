È tornato Matrimonio a prima vista Australia , in prima Tv assoluta, con la sua nuova ed entusiasmante quinta stagione. I nostri esperti hanno fatto incontrare 11 coppie di sconosciuti direttamente il giorno del loro matrimonio. Scopri le anticipazioni sugli episodi 25, 26, 27, 28 e 29 in onda da lunedì 6 a venerdì 10 maggio . Matrimonio a prima vista Australia va in onda dal lunedì al venerdì, alle 16.00 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 455.

L’esperimento sta giungendo al termine ed è tempo che le coppie ancora incerte prendano una decisione, seppur drastica. Riusciranno nell’impresa o si sgretoleranno come creta? Si sa, Cupido non sempre prendere la mira giusta, ma la speranza è l’ultima e morire e siamo convinti che non tutte le coppie si sfalderanno, riuscendo a proseguire la loro relazione anche al di fuori del programma.

Siamo giunti all’ultima cerimonia di impegno e molte coppie sono ancora turbate dalle ultime rivelazioni di Charlene sul comportamento del marito durante la notte dedicata ai ragazzi. La cerimonia vi lascerà a bocca aperta poiché, purtroppo, alcune coppie resisteranno fino alla settimana finale dell’esperimento, ma in modo disastroso. La felicità sembra sfiorare solamente alcuni dei concorrenti.

Durante la settimana finale, infatti, le coppie si ritroveranno a dover scegliere definitivamente, senza possibilità di ritorno e ricevono consigli esterni e nuovi punti di vista, che li aiuteranno nel percorso. Sarah si ritrova nuovamente a dover affrontare i fantasmi del passato, trovandosi faccia a faccia con la paura di essere abbandonata e trasmette le sue preoccupazioni a Patrick. Intanto, Josh consiglia ad Ashley di dare una nuova possibilità a Troy, poiché il tempo sta stringendo. Sarah lancia una notizia bomba, mentre Charlene ha un duro confronto con Patrick.

Durante queste ultime battute tutti i nodi verranno al pettine, e le questioni in sospeso saranno affrontate, prima di rinnovare o meno i voti. Una Tracey molto emotiva si confronterà con Dean e Troy farà di tutto per far tornare Ashley dalla sua parte.

La festa di addio fungerà da ultimo incontro per le nostre coppie, che si riuniscono nuovamente. Le speranze di una festa divertente andranno a sfumare quando verrà proposta una grande sfida, la “scatola dell’onesta”, che metterà in crisi alcuni dei nostri personaggi.

Dopo quest’ultima occasione di confronto, arriva il momento della cerimonia per rinnovare i voti. Le prime due coppie che affronteranno questo momento saranno Tracey e Dean, e Patrick e Charlene, pronte a prendere una decisione che cambierà per sempre la loro vita. Possiamo anticiparvi che solamente una di loro proseguirà la relazione al di fuori del programma, mentre l’altra coppia si lascerà per sempre. Di chi stiamo parlando? Per scoprirlo non vi resta che guardare gli episodi di Matrimonio a prima vista Australia!

L’appuntamento è su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455 dal lunedì al venerdì alle 16.00.