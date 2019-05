Carly

Carly ha 32 anni e si occupa di makerting. Donna sicura di sé, con una carriera in forte crescita, si descrive come “impeccabile”. Carly si è fiondata a capofitto nella proprio lavoro, divenendo una vera e propria stacanovista: per questo motivo ha faticato a trovare un amore duraturo, ma ora è determinata a cercare un compagno come lei, abituato a lavorare molte ore al giorno. La ragazza nutre molta stima nei suoi genitori e li prende come modello di riferimento relazionale, poiché il loro matrimonio dura da ben 35 anni. Carly vede la ricerca dell’uomo perfetto come se fosse un business, un gioco di numeri, motivo per cui spesso si ritrova con tre o quattro appuntamenti a settimana per aumentare le possibilità di trovare l’amore.

Justin

Imprenditore ambizioso e amante “delle cose belle”, Justin ha 41 anni, ed è un’importante uomo d’affari che possiede la bellezza di 3 società. Per molti anni, questo laborioso imprenditore ha lasciato che il lavoro ostacolasse la sua vita amorosa, portandolo a divorziare con l’ex moglie. Justin, in amore, usa lo stesso approccio che utilizza con gli affari, affermando che otterrà sempre quello che vuole. Le sue esigenze relazionali sono piuttosto particolari, ed afferma che la donna perfetta per lui sarebbe Delta Goodrem, la bionda e bella cantante australiana. Justin ha anche due figlie, avute dal matrimonio precedente, ma questo non ostacolerà la sua rimessa in gioco nel campo dell’amore, poiché è pronto a condividere ogni aspetto della sua vita con la futura moglie.

Cosa aspettarsi da Carly e Justin?

La coppia formata da Carly e Justin sembra essere perfetta: entrambi stacanovisti, trascorrono tutto il loro tempo al lavoro, motivo per cui hanno spesso fallito nelle proprie relazioni. I due saranno sicuramente affini su questo punto, ma potrebbero emergere altre difficoltà, legate ai caratteri dominanti e determinati dei due sposi. L’amore vincerà o perderà? Riusciranno a trovare un saldo punto di incontro?

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455 dal lunedì al venerdì alle 16.00.