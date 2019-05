Gabrielle

Gabrielle, 44 anni, lavora nel marketing e nella moda: è, infatti, una modella curvy. Gabrielle ha un cuore enorme e non ha vergogna a mostrarlo apertamente. La modella di Sidney sta cercando il suo principe azzurro, dopo due relazioni finite male, da cui però ha avuto una figlia, che oggi ha 11 anni. Ormai è single da tre anni e fatica a trovare l’uomo giusto per lei a causa del suo carattere emotivo e sensibile, motivo per cui gli uomini hanno sempre provato ad approfittarsi della sua gentilezza e bontà. Il suo carattere ansioso non le permette di vivere con serenità e lo stress è sempre alle porte: soffre di lopecia da quando è una ragazza, motivo per cui ha perso tutti i capelli in giovane età. Tutto ciò che vuole è incontrare un uomo genuino, sincero, che la ami e la accetti per quello che è.

Nasser

Nasser, istruttore di fitness, ha 50 anni ed uno stile di vita piuttosto “giovanile”: è un eterno scapolo che si comporta come un eterno adolescente. Il suo aspetto, poi, non è da meno in quanto dimostra molti meno anni di quelli che ha realmente: merito, anche, della cura che applica al suo corpo, attuando un vero e proprio regime di bellezza. Non avendo alcun matrimonio alle spalle, e nessun figlio, Nasser è abituato a fare da sé, ed ha una routine ben calibrata e impostata. Vivere con il proprio partner sarà per lui una sfida, e dovrà in parte rinunciare alle proprie abitudini. Nasser ama il surf e la musica: suona la batteria da quando è giovane, ed ha pure suonato in una band. Ciò lo ha portato a girare il mondo come tecnico, lavorando per band di fama internazionale come i Red Hot Chilli Peppers. Tuttavia, la sua vita da rockstar lo ha stufato, e si è definitivamente stabilito in Australia fondando un’agenzia turistica. La donna ideale? Un’amante dell’oceano e...dello smalto sui piedi!

Cosa aspettarsi da Gabrielle e Nasser?

La coppia formata da Gabrielle e Nasser potrebbe regalarci molte soddisfazioni. Una donna sensibile ed emotiva accoppiata con un eterno scapolo, come andrà a finire? Riuscirà Nasser a conquistare il cuore della donna e ad apprezzarla per quello che è? Gabrielle, dal canto suo, sarà in grado di lasciarsi andare e di lanciarsi completamente in questa nuova avventura? Non ci resta che scoprirlo!

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455 dal lunedì al venerdì alle 16.00.