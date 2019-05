Charlene

La Brand Manager Charlene ha 33 anni, ed è una vera donna alfa: trasuda personalità e sicurezza, forte di una carriera in grande ascesa. Non sempre, però, le è facile bilanciare il lavoro con la vita sociale, tant’è che cerca un uomo in grado di tenerle il passo. Inoltre, non ha certamente timore di dire quello che pensa, anche se spesso tende a scoraggiare gli altri con la sua personalità imponente: l’uomo ideale dev’essere in grado di tenerle testa! Charlene non ha, tuttavia, difficoltà ad impegnarsi: ha avuto una sola relazione durata ben 17 anni! Ora è pronta a rimettersi in gioco e a trovare un nuovo, vero, amore.

Patrick

Patrick ha 34 anni ed è un Operations Manager. Non è la prima volta che il ragazzo si sposa: a 26 anni è avvenuto il suo primo matrimonio, che si è incrinato nel momento in cui ha deciso di ospitare il padre malato a casa, invece di ricoverarlo in un ospizio. Dopo la morte di quest’ultimo, si è buttato nella vita notturna di Melbourne, diventando un vero e proprio animale da festa: a causa di questo stile di vita godereccio si è guadagnato l’etichetta di “farfallone”. Sotto sotto, però, si nasconde un mammone: Ruby, sua madre, è una vera matriarca, che gli lava e stira ancora i vestiti. Da classica “mamma-chioccia” ha ben chiaro che tipo di donna dovrebbe sposare Patrick, e non esita ad esprimere le sue preferenze e, soprattutto…le critiche!

Cosa aspettarsi da Charlene e Patrick?

La coppia formata da Charlene e Patrick potrebbe avere un esito felice: due ragazzi tradizionalisti, legati alla famiglia e capaci di provare sentimenti autentici potrebbero davvero essere una coppia esplosiva! Entrambi provengono, inoltre, da relazioni serie e durature, per cui hanno una certa esperienza in amore. Riusciranno a convogliare le eventuali differenze e a coronare il loro sogno d’amore?

