Matrimonio a prima vista Australia, le coppie: Tracey e Dean

Tracey

Tracey ha 34 e lavora nel marketing. Dopo essersi sposata molto giovane, ed aver avuto una figlia, si è ritrovata di nuovo single all’età di 30 anni. Pronta a rimettersi in gioco sulla scena degli appuntamenti, si dedica totalmente alla cura del corpo, affermando che “prevenire è meglio che curare”. Tracey è molto sicura di sé e sofisticata, tant’è che i suoi amici la descrivono come una “maga della sensualità”. Eppure, nonostante la sua influenza sul sesso opposto, Tracey è una ragazza dal cuore tradizionale, che vorrebbe un uomo di cui perdere la testa. Questa mamma single è pronta a stabilizzarsi nuovamente, sperando di mantenere il nuovo equilibrio.

Dean

Dean ha 39 anni ed è un direttore artistico. È un maschio alfa orgoglioso di esserlo, fermamente convinto che gli uomini siano leader naturali. Dean è un uomo fiducioso e schietto, grande sostenitore della tradizionalità dei ruoli, ritenendo che sia il genere maschile che debba dominare all’interno della coppia. A 23 si è sposato per la prima volta, ed il suo matrimonio è durato 5 anni, a causa dei tradimenti della moglie. Da quel momento si è gettato a capofitto nella vita da single, tra feste e divertimenti vari. Per sua stessa ammissione, Dean è molto legato alla sfera sessuale ma, dopo la recente morte di sua madre, ha capito che è arrivato il momento di sistemarsi e metter su famiglia.

Cosa aspettarsi da Tracey e Dean?

La coppia formata da Tracey e Dean potrebbe funzionare: entrambi con un matrimonio in gioventù alle spalle, sono pronto a rimettersi in gioco, dopo tanti anni passati a condurre una vita da single. Belli, simpatici e sensuali potrebbero davvero funzionare come coppia ma, Tracey, dovrà fare i conti con le idee maschiliste di Dean. Quest’ultimo riuscirà a cambiare opinioni per amore, o la coppia è destinata a scoppiare? Per scoprirlo non vi resta che guardare gli episodi di Matrimonio a prima vista Australia!

Matrimonio a prima vista Australia vi aspetta su Sky Uno (canale 108) o su digitale terrestre al canale 455 dal lunedì al venerdì alle 16.00.