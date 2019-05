Continua l’avventura amorosa dei novelli sposi della quinta edizione di Matrimonio a prima vista Australia , che diventa sempre più intrinseca e avvincente: svolte amorose inaspettate animeranno questo nono appuntameno e le coppie cominceranno a dare i primi segni di cedimento. In attesa del nono episodio, in onda venerdì 9 aprile alle 16.20, scopri cosa accadrà.

Lo scorso episodio ci aveva lasciati in trepidante attesa di scoprire cosa sarebbe accaduto. Dopo essere tornati dal viaggio di nozze, le coppie si sono incontrate per la prima volta in occasione di un’entusiasmante cena, dove si sono divertiti...non tutti, però! Davina e Dean hanno iniziato un flirt piuttosto bollente e gli esperti ci hanno avvertito di osservare con attenzione la chimica tra i due. Che nasca un amore autentico, mettendo la parola fine ai loro matrimoni?

Il mattino dopo la festa alcune coppie, come quella formata da John e Melissa, si svegliano al settimo cielo, mentre per altre si prospetta una mattina più cupa: vedendo che alcuni dei novelli sposi si scambiavano segni d’affetto tra di loro, mostrando un amore nascente, Jo giunge alla conclusione che Sean non prova niente per lei. Sarà vero, o sarà solo un’impressione della ragazza? La primavera è iniziata da giorni, ma la stagione dell’amore potrebbe riservare brutte sorprese per alcune coppie, che cominciano a dare forti segnali di rottura.

Nel mentre, Dean è particolarmente felice di aver potuto passare del tempo con Davina durante la cena della notte precedente, ritenendola una ragazza molto sexy e simpatica. Tuttavia, la moglie Tracey è all’oscuro di tutto, e questo non gioverà di certo alla loro relazione, considerando che Davina non starà di certo ad aspettare e mostrerà il suo carattere intraprendente.

Successivamente, arriva un momento decisivo per le coppie: gli esperti dicono loro che saranno separati dai loro partner, per decidere con gli altri mariti o mogli se vogliono continuare o abbandonare l’esperimento. Chi saranno le coppie disposte a proseguire l’avventura all’interno del programma? Sean, durante la cerimonia, farà un’importante confessione emotiva sul suo passato, lasciando il gruppo senza parole. In seguito, arriverà un inaspettato abbandono da parte di un concorrente, lasciando tutti a bocca aperta.

Tra le coppie che affronteranno notevoli difficoltà troviamo quella formata da Matt e Alycia, Ryan e Davina e Tracey e Dean, che dovranno richiedere il consiglio degli esperti. Abbandoneranno il programma o riusciranno a resistere, provando a rafforzare il nascente amore?

La nuova e scoppiettante stagione di Matrimonio a prima vista Australia si prospetta ricca di sorprese e l’episodio 9, ricco di suspance, vi lascerà a bocca aperta, regalandovi sia momenti di amore intenso tra i protagonisti, sia attimi di tensione e rammarico.

Non perdetevi l’appuntamento, venerdì 9 aprile alle 16.20 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11.