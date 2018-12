"Matrimonio a prima vista Australia": al via la quarta stagione

L’edizione australiana numero quattro del format “Married at First Sight” è in arrivo: ti aspetta su Sky Uno, da venerdì 29 giugno alle 21.15. I venerdì saranno all'insegna del batticuore e del romanticismo. Quali saranno i destini dei single in gioco? Riusciranno a coronare i loro sogni e vivere uniti nel sacro vincolo del matrimonio? Puntata dopo puntata impareremo a conoscerli, anche se...conoscere una persona è impresa assai ardua e non basta una vita per arrivare a una "conclusione". L'importante, in questa sfida che vede dei perfetti sconosciuti convolare a nozze senza essersi mai incontrati prima e vivere insieme come marito e moglie, è non emettere giudizi affrettati, non basarsi sulle prime impressioni e farsi condizionare da queste. E' uno degli errori più comuni da evitare, sempre e comunque. In ogni circostanza, così come il celebre psicologo americano Carl Rogers ci ha insegnato: "La tendenza a giudicare gli altri è la più grande barriera alla comunicazione e alla comprensione".

L’esperimento televisivo più rivoluzionario della tv dedicato all’amore e alla vita di coppia, non smette di emozionare e farci credere che l'amore esiste e che tutto, in questa vita e in questo pazzo mondo, può succedere.