Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 3, le decisioni finali

La terza stagione di Matrimonio a prima vista Italia volge al termine: i "giochi", si fa per dire naturalmente, sono fatti. E la decisione finale sarà presto di dominio pubblico. Giovedì 10 maggio in esclusiva su Sky Uno, alle 21.15 conosceremo quali saranno i destini di Rossella e Andrea , Camilla e Mauro e Daniela e Roberto . Avranno già deciso o saranno in balia di mille dubbi fino all'ultimo minuto?

Restare sposati o firmare le carte del divorzio e mettere fine al sogno di vivere accanto alla propria anima gemella? Questo il dilemma delle tre coppie di sposi che si trovano a prendere una delle decisioni più importanti della propria vita. Il loro futuro è nelle loro mani.

Ultimo appuntamento, giovedì 10 maggio alle 21.15 su Sky Uno, con Matrimonio a prima vista – terza stagione, il programma che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti messi insieme dal team di esperti composto dal sociologo Mario Abis, dallo psicoterapeuta Gerry Grassi e dalla sessuologa Nada Loffredi. I novelli sposi sono ora giunti ai nastri d’arrivo e, trascorse le cinque settimane di convivenza dall’inizio dell’esperimento, per Rossella e Andrea, Camilla e Mauro e Daniela e Roberto è arrivato il momento della fatidica decisione: proseguire il matrimonio o firmare le carte del divorzio e dirsi addio per sempre.



Prima della decisione finale andrà in onda una puntata speciale con le immagini inedite delle tre coppie di sposi. Un focus sulle storie, sui caratteri e sulle motivazioni che hanno spinto i sei ragazzi a partecipare al programma. Nell’ultimo episodio, invece, tutti i nodi saranno sciolti e i novelli sposi, di fronte al team di esperti, dovranno comunicare la loro volontà: continuare il matrimonio o procedere al divorzio. La terza stagione di Matrimonio a prima vista va in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno.



Matrimonio A Prima Vista Italia è una produzione Nonpanic per Sky Uno. Capo progetto: Francesco Foppoli. Autori: Francesca Todaro, Benedetto Calì, Carlo Crocchiolo, Nicola Vicinanza. Regia: Alessandro Tresa.