Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 3, l'amore non è bello se...

Il terzo appuntamento con il dating show in cui tre coppie di sconosciuti si sposano al buio va in onda giovedì 26 aprile alle ore 21.15 in esclusiva su Sky Uno : pronti a scoprire cosa accadrà alle vite di Daniela Benvenuto e Roberto Orlandini, Mauro Antonelli e Camilla Arolchi, Rossella Gatta e Andrea Tomasini ?

Cosa ci aspetta nel nuovo episodio di Matrimonio a prima vista Italia in onda giovedì 26 aprile alle 21.15 in esclusiva assoluta su Sky Uno? Le tre coppie in gioco si confrontano con la gestione della convivenza e come è facile intuire, scattano tra loro i primi litigi, i primi ripensamenti, i primi veri e propri conflitti, quelli che difficilmente non lasciano il segno. Il rientro dalla luna di miele e dal quel clima vacanziero che tiene lontano lo stress, ha portato un po’ di scompiglio nelle vite dei protagonisti, come è normale che sia. Per il team di esperti che ha selezionato i sei (ex) single, è tutto nella norma, niente di nuovo sotto il cielo di Matrimonio a prima vista.

Mario Abis, Gerry Grassi e Nada Loffredi, sanno bene che per Daniela Benvenuto e Roberto Orlandini, Mauro Antonelli e Camilla Arolchi, Rossella Gatta e Andrea Tomasini è in arrivo la fase forse più delicata. Vi state chiedendo quale? La gestione della convivenza sotto lo stesso tetto. Un conto è dividere la stanza di un albergo in un territorio tutto sommato neutrale, un altro è condividere lo spazio vitale della propria casa, del proprio nido. E’ in questo spazio che verranno a galla le prime incompatibilità, ed è in questo contesto che bisognerà capire come gestire le difficoltà. Spesso la soluzione sta nel trovare il giusto compromesso, e chissà se Mauro Antonelli, il marito di Camilla, dovrà ricredersi su questo punto. Era stato il primo a dire alla sua mogliettina e alle telecamere: “Io di compromessi non ne ho mai fatti nella mia vita”. Continuerà dritto per la sua strada o dovrà mettere in discussione questo lato del suo carattere poco incline al quieto vivere e un po’ dispotico? Lo scopriremo ben presto.

Senza anticiparvi troppo possiamo dire che Camilla, proprio dopo la discussione legata alla sua poca femminilità, decide di prendersi del tempo per riflettere. Sentirsi dire di non essere raffinata ed elegante dalla persona che sta al nostro fianco, non è certo facile da digerire. Frasi di quel genere e pronunciate con il tono in cui Mauro le ha pronunciate, mina l’autostima e sicuramente ci allontana, emotivamente e fisicamente. Tonerà il sereno nel rapporto tra i due piccioncini?

Roberto e Daniela riprendono i rispettivi impegni lavorativi ma la routine quotidiana non li aiuta a colmare il loro problema intimo. L’esercizio che la sessuologa aveva consigliato loro, ha funzionato? L’agognata spontaneità continua a latitare e questa mancanza costringe Roberto a prendere una decisione drastica. Dopo tutti i suoi tentativi di assecondare la moglie, inizia forse ad accusare il colpo, non si sente abbastanza supportato da lei, di fatto si sente solo. Continuerà a lottare come fatto finora o il colpo di scena è dietro l’angolo?

Nel frattempo Rossella e Andrea continuano a vivere serenamente la loro forte sintonia mentale, ma loro malgrado, manca ancora il resto: l’intesa fisica e sessuale. Colpa di cosa e di chi? Difficile dirlo, i due sembrano molto coinvolti, è evidente che si vogliano bene e che vogliano superare insieme questo ostacolo. A questo punto arriva la decisione di partire alla volta di Trento per rivedere la famiglia di Andrea. Ci si aspetta una svolta, ma non è detto che arrivi.