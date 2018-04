Anticipazioni Matrimonio a Prima Vista 3: l'apparenza inganna?

Dopo il successo della prima puntata, torna giovedì 19 aprile alle 21.15 su Sky Uno il nuovo appuntamento con Matrimonio a prima vista – terza stagione, il programma che racconta i matrimoni al buio di tre coppie di perfetti sconosciuti messi insieme dal team di esperti composto dal sociologo Mario Abis, dallo psicoterapeuta Gerry Grassi e dalla sessuologa Nada Loffredi.

Nella prima puntata abbiamo conosciuto le tre coppie di sposi al buio: quella formata dal 38enne Roberto, dalla provincia di Bergamo, direttore tecnico in una azienda logistica, grande lavoratore e desideroso di mettere su famiglia e Daniela, 28enne di Arcore, dietista, amante dello sport e alla ricerca di un uomo realizzato in grado di darle sicurezza; la seconda coppia formata da Mauro, 37 anni, agente immobiliare di Roma, in apparenza freddo e distaccato ma desideroso di incontrare una donna capace di tenergli testa e dalla sua concittadina Camilla, 29enne insegnante di ginnastica ritmica, reduce da esperienze sentimentali poco felici ma circondata da una famiglia molto unita e protettiva; e infine la terza coppia composta dal 32enne Andrea di Trento, uomo estremamente determinato alla ricerca di una donna con la quale condividere le sue passioni, e da Rossella, 29enne della Basilicata, residente a Milano dove - dopo una laurea alla Bocconi - si sta costruendo una carriera lavorativa che vorrebbe condividere con un uomo positivo e ambizioso come lei.



Una volta terminati i festeggiamenti dei tre matrimoni al buio, nella seconda puntata di Matrimonio a prima vista i novelli sposi sono pronti a cominciare questa incredibile avventura con la partenza per la luna di miele. L’esotica Tunisia, la romantica Taormina e la paradisiaca Santo Domingo saranno le 3 location da sogno che aiuteranno gli sposi a conoscersi meglio. A termine della vacanza d’amore, Daniela e Roberto, Camilla e Mauro, e Rossella e Andrea dovranno decidere dove andare a vivere: ad aspettarli il trasloco in una nuova casa e l’inizio di una nuova vita insieme.



La terza stagione di Matrimonio a prima vista va in onda ogni giovedì alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno. Le prossime 8 puntate racconteranno in parallelo la storia dei matrimoni delle tre coppie, nella 9° puntata vedremo le scene inedite del programma e nell’ultima – la decima - assisteremo alle decisioni finali.



Matrimonio A Prima Vista è una produzione Nonpanic per Sky Uno. Capo progetto: Francesco Foppoli. Autori: Francesca Todaro, Benedetto Calì, Carlo Crocchiolo, Nicola Vicinanza. Regia: Alessandro Tresa.