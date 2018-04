Matrimonio a Prima Vista 3, ecco le coppie

Davanti alla legge, agli amici e ai parenti, Daniela Benvenuto e Roberto Orlandini, Mauro Antonelli e Camilla Arolchi, Rossella Gatta e Andrea Tommasini, sono ufficialmente marito e moglie, nel bene e nel male, finché morte non li separi. O perlomeno finché lo vorranno. Già, perché non è detto che il loro sogno d’amore si concluda con l’agognato lieto fine tipico delle più classiche delle favole. Per sapere come andrà a finire la loro incredibile avventura, dovremmo aspettare, pazienti e con la giusta dose di ansia. Le prime nove puntate di Matrimonio a prima vista ci racconteranno la storia e l’evoluzione dei matrimoni, ma sarà solo nella decima e ultima che scopriremo la decisione finale di ognuno. E se i “vincitori” assoluti della scorsa edizione, Francesca Musci e Stefano Protaggi, hanno deciso di rinnovare la loro promessa matrimoniale il prossimo 17 giugno a Bergamo, in chiesa, davanti a un prete, difficile predire chi, quest’anno, seguirà il loro esempio.

Spesso l’apparenza inganna e quello che può sembrare un pessimo inizio, può trasformarsi in un gioioso finale a sorpresa. Per dirla sulle note de La leva calcistica della classe '68 di Francesco De Gregori, non è da un calcio di rigore che si giudica un giocatore, “un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo e dalla fantasia”. E se qualcuno cade, così come è accaduto a Daniela, può facilmente rialzarsi più forte di prima. La sposina di Arcore ha avuto una crisi proprio sull’altare, quando ha visto suo marito per la prima volta. C’è stato un momento in cui tutti abbiamo trattenuto il fiato, quando l’abbiamo sentita pronunciare le testuali parole: “All’inizio soprattutto mi sono detta non lo so, me lo aspettavo più giovane, non rispetta i miei canoni estetici”. Il confronto con la madre non è bastato a quietare il suo disappunto, c’è voluto l’intervento di Gerry Grassi a placare gli animi e a “ristabilire l’ordine” convincendo Daniela a non lasciarsi condizionare dalla prima impressione. Il matrimonio è salvo e il cast al completo: ecco chi sono le coppie che il team di esperti formato dalla sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Gerry Grassi ha selezionato tra i 1257 single candidati.



Camilla Arolchi e Mauro Antonelli

Secondo gli esperti sono compatibili al 78%

Lei ha ventinove anni, viene da Roma e fa l’insegnante di ginnastica ritmica, lui, romano, ha trentasette anni e fa l’agente immobiliare. Sembra un uomo tutto d’un pezzo, in realtà è riuscito a manifestare le proprie emozioni (non ha saputo trattenere le lacrime sia sull’altare che parlando di sua madre).



Daniela Benvenuto e Roberto Orlandini

Secondo gli esperti sono compatibili all’80%

Lei ha ventotto anni, vive ad Arcore e fa la dietista. Ama lo sport (pratica ginnastica artistica fin da bambina) e le motociclette. Lui ha dieci anni in più di lei e viene da Bergamo dove è direttore tecnico e socio di un’azienda che si occupa di logistica. E’ un uomo dinamico, adora giocare a biliardo e cenare fuori con gli amici. Ha raggiunto tutti i suoi obiettivi prefissi, tranne uno: innamorarsi e creare una famiglia.



Rossella Gatta e Andrea Tommassini

Secondo gli esperti sono compatibili all’82%

Lei vive a Milano da dieci anni ed è di origini lucane. Lavora nel marketing in una posizione manageriale, ha viaggiato in America e Nuova Zelanda, nonostante l’apparenza un po’ algida, si considera una ragazza “normalissima” e spera di piacere al suo compagno. Lui vive a Trento, è ironico e determinato, ama andare in bicicletta e viaggiare. Cerca una partner con cui condividere le sue passioni e spera di trovarla in Rossella.