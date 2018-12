Matrimonio a prima vista Italia: al via su Sky Uno la terza stagione.

La terza avvincente edizione del format statunitense “ Married At First Sight ”, è in arrivo su Sky Uno. Gli esperti, la sessuologa Nada Loffredi , il sociologo Mario Abis e lo psicologo Gerry Grassi, sono pronti insieme alle coppie che hanno deciso di mettere i loro cuori nelle loro mani. Il primo doppio appuntamento è su Sky Uno, in esclusiva assoluta, giovedì alle 21.15 .

Ancora una volta, la terza per l’esatezza, donne e uomini single si preparano ad affrontare i loro destini amorosi dopo averli consegnati nelle mani sicure di un gruppo di esperti in grado di individuare persone e personalità particolarmente compatibili per carattere, storia e desideri. Come sappiamo, le coppie studiate a tavolino, si conoscono e si vedono per la prima volta, il giorno fatidico del loro matrimonio, davanti al pubblico ufficiale che celebrerà a tutti gli effetti la funzione. Il team di esperti protagonisti di questa terza stagione si riconfermano e sono la sessuologa Nada Loffredi, il sociologo Mario Abis e lo psicologo Gerry Grassi.

Scopriremo se i tre professionisti, con l’aiuto di…Cupido, saranno riusciti nell’intento, nella puntata finale. E’ solo a quel punto che conosceremo la vera verità e cioè se le coppie formate decideranno di firmare i documenti per la separazione o se vorranno continuare la loro avventura finché morte li separi, nel bene e nel male. L’esperimento psico-sociale più rivoluzionario del piccolo schermo ti aspetta in esclusiva assoluta giovedì 12 aprile alle 21.15, con un doppio appuntamento.



Puntata dopo puntata seguiremo tutte le fasi: dalla selezione delle coppie alla vita dopo il matrimonio. Come evolverà il rapporto una volta combinati gli abbinamenti? Tutto dipenderà dal legame che i protagonisti riusciranno a costruire, se sarà sufficientemente solido e aperto, le probabilità di successo aumenteranno, se a dominare gli animi sarà al contrario l’insicurezza, la chiusura, la difficoltà nel risolvere le proprie idiosincrasie e la scarsa volontà di mettersi in discussione, sappiamo bene che le rose non fioriranno. L'appuntamento con la terza stagione di Matrimonio a Prima Vista è giovedì 12 aprile su Sky Uno alle 21.15, non mancare!