Matrimonio a Prima Vista Australia: una stagione tutta fuoco e fiamme

Su Sky Uno, dal lunedì al venerdì alle 15.40 la versione australiana del format esperimento di coppie sconosciute studiate a tavolino da un team di esperti, “Married at First Sight”, continua ad appassionare. E la chicca di questa edizione è rappresentata dal fatto straordinario che le coppie sono addirittura dieci.

Questi cuori impavidi, desiderosi di trovare l’anima gemella, hanno deciso di mettersi in gioco senza paura, con quel pizzico di sana follia necessaria affinché l’esperimento riesca, molti di loro si sono mostrati all’altezza del compito, altri tentennano, c’è chi va dritto per la propria strada e chi invece esita. Da momenti di incertezza però si passa velocemente a momenti di totale fiducia. Ciascuno ha i suoi tempi, ed è difficile capire chi tra Jonathon e Cheryl, Sean e Susan, Michael e Scarlett, Anthony e Nadia, Alene e Simon, Andrew e Vanessa, Andrew e Lauren, John e Debra, Jesse e Michelle, Nick e Sharon, riuscirà a coronare il proprio sogno d’amore.

Impossibile fare previsioni, e anche se la verità è scritta nel destino di ognuno, la scopriremo episodio dopo episodio, del resto si sa, a Matrimonio a Prima Vista Australia, tutto è possibile, e mai come in questo caso, l’apparenza inganna: quella che agli occhi di molti può sembrare una falsa partenza o un inizio burrascoso, può trasformarsi in un’intesa perfetta e inaspettata. La situazione può cambiare letteralmente dall’oggi al domani, a volte basta uno sguardo, una parola di troppo, un gesto fortuito, un bacio solo immaginato, un segreto svelato al momento giusto per scompigliare i piani, e ripartire da zero. I concorrenti hanno deciso con straordinaria determinazione di voler affrontare la sfida più ardua, quella con se stessi; non è facile gestire le proprie contraddizione, le proprie speranze e i desideri più reconditi, soprattutto davanti alle telecamere che registrano ogni respiro e di certo non incoraggiano gli animi più timidi. Riuscirà nell’intento solo chi non smetterà di crederci, di sognare e di lottare fino in fondo, anche quando l’istinto vorrebbe mandare tutto all’aria. Del resto come diceva il poeta e aforista libanese Khalil Gibran: “Quando l’amore vi chiama, seguitelo, anche se le sue vie sono ardue e ripide”.

Come sappiamo le coppie in gioco si incontrano nel giorno del loro matrimonio, e ognuna di loro ha superato selezioni durissime per sperare nel lieto fine del traguardo...La sfida non sempre riserva piacevoli sorprese, piccole e grandi gioie, ma anche dolori, qualche lacrimuccia o ripensamento. Creare l'alchimia giusta per innamorarsi e amarsi per sempre, non è cosa facile, ma spesso accade, ed è il quel preciso istante che la magia si realizza. Il “miracolo” si concretizza davanti agli occhi increduli dei protagonisti e di chi, come noi spettatori, godiamo della scena comodi comodi sul nostro divano.



L'appuntamento più romantico del piccolo schermo ti aspetta su Sky Uno, dal lunedì al venerdì alle 15:40 e prossimamente, a febbraio, torna, sempre su Sky Uno “Matrimonio a prima vista USA”. L’esperimento televisivo più rivoluzionario dedicato all’amore e alla vita di coppia, non smette di stupire, tutto merito di quel fanciullino alato armato di arco e di frecce chiamato Cupido?