Matrimonio a Prima Vista Italia, da oggi al via la nuova stagione

Al via alla nuova stagione di Matrimonio a prima vista 2021. Dopo Gianluca e Sitara, Luca e Giorgia, Nicole e Andrea protagonisti dell'ultima edizione c'è attesa per conoscere i sei single che per la prima volta si vedranno all'altare. Solo poche ore e scopriremo le coppie, che come per le precedenti edizioni, sono state create attraverso un matching costruito dagli esperti sulla base di interviste, tratti comuni, test attitudinali e psicologici. Nada Loffredi, la sessuologa che ha il delicato compito di valutazione i candidati sotto un profilo di affinità sessuale al fine di creare la giusta alchimia nella coppia. Mario Abis, il sociologo che aiuterà le coppie ad interpretare nel modo migliore i loro rapporti sociali partendo dal contesto sociale che li circonda. Fabrizio Quattrini, lo psicoterapeuta di coppia, socio fondatore e presidente dell'Istituto Italiano di Sessuologia Scientifica (IISS) di Roma, che si occuperà dell'aspetto ludico della relazione amorosa, favorendo la conoscenza nelle coppie grazie a esercizi pratici, sarà fondamentale il suo ruolo nei momenti di crisi che potrebbero affrontare le coppie nel corso delle loro settimane insieme.