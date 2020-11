Matrimonio a Prima Vista Italia 2020, il finale di stagione: la scelta

A decidere di continuare la relazione, oltre alla coppia Giorgia e Luca, sono stati Andrea e Nicole decisi nel volerci provare fino in fondo. A dirsi addio sono stati invece Gianluca e Sitara, in lite anche durante la scelta finale

Dopo un mese di emozioni indimenticabili, le coppie di Matrimonio a prima vista Italia sono pronte a comunicare se continuare o meno la loro storia. A poche ore dalla scelta finale, Giorgia e Luca, Gianluca e Sitara, Nicole e Andrea, decidono di trascorrere le ultime ore insieme. Giorgia e Luca optano per una piacevole gita sul litorale romano e durante il pranzo colgono l’occasione per discutere sulla scelta che da lì a poche ore li attende. Andrea e Nicole scelgono di passare il pomeriggio al parco divertimenti e dopo qualche ora all’aperto si preparano per la cena. Nicole decide di stupire Andrea e si diletta nel preparare una cenetta romantica lasciandolo a bocca aperta. Apparentemente indeciso, Andrea riflette con Nicole sul loro incontro, consapevole di aver incontrato una donna con un carattere amabile. Unica nota dolente per Andrea è stato ed è ancora l’aspetto fisico di Nicole che non rispecchia quelli che sono i suoi ideali. Sitara coglie l’occasione per andare a Firenze e fare una sorpresa a Gianluca che aveva scelto di passare queste ore da solo a riflettere. Dopo un giro insieme per la città, Sitara e Gianluca durante la cena ricadono in lite e riflettono sul fatto di aver perso troppo tempo a litigare e poco a conoscersi sul serio.

Luca & Giorgia approfondimento Matrimonio a Prima Vista, chi sono le coppie e i concorrenti. FOTO Le coppie decidono di passare la notte separati prima della scelta. E il mattino seguente i primi a presentarsi davanti agli esperti sono Giorgia e Luca. Soddisfatti e felici della loro esperienza, i due si mostrano agli esperti sereni, innamorati e con la voglia di conoscersi ancora e proseguire insieme il loro percorso di vita. Durante il ritorno verso Roma, Giorgia e Luca progettano il loro futuro che al momento li vede insieme felici. Gianluca & Sitara I secondi ad incontrare gli esperti sono Gianluca e Sitara. Lui ammette subito di aver avuto grossi problemi di comunicazione con Sitara. L’essersi aperto troppo inizialmente ha forse compromesso la fiducia della coppia. L’evento scatenante è stato, secondo Sitara, il racconto sul passato di Gianluca, le sue vecchie relazioni amorose hanno scatenato la sua ira. Per gli esperti andare oltre il sentimento di sfiducia per Sitara è stato impossibile visto il suo continuo atteggiamento di attacco. Dal canto suo Gianluca si è messo sulla difensiva e con rimpianto chiede di chiudure la relazione. Così come Sitara.