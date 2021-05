Matrimonio a Prima Vista Australia, il ritorno di Lizzie Sobinoff

L’ex sposa di Matrimonio a Prima Vista Australia torna alla ribalta nella settima stagione di Married At First Sight, alla ricerca (si spera) dell’amore vero. Nella scorsa edizione Lizzie Sobinoff faceva coppia con il commerciante Sam Ball. La loro relazione, nata sull’altare, ha avuto però fin da subito alti e bassi. Il giorno dopo aver pronunciato il fatidico sì, lui avrebbe infatti rinunciato alla luna di miele, lasciando sola Lizzie, per partecipare al funerale della mamma della sua ex fidanzata. A contribuire al malessere nella coppia, sarebbero poi state alcune battute infelici di Sam sull’aspetto fisico di Lizzie. Una rovinosa caduta di stile per il neo sposo, davanti alle telecamere e davanti agli occhi di Elizabeth.

Il matrimonio tra i due fallisce inevitabilmente diverse settimane dopo, non solo per i continui attacchi di Sam a Lizzie ma soprattutto per la relazione che il concorrente, già sposo, avrebbe instaurato nel corso dell’esperimento con Ines Basic. Sam tradisce Lizzie con una relazione “clandestina” con Ines, sposata a sua volta con Bronson. L’intreccio amoroso provoca molte polemiche, fuori e all’interno del programma, portando Lizzie alla rottura definitiva. Gli attacchi inappropriati di Sam sull’aspetto fisico, in particolare sul peso, scatenano in lei insicurezza, ma allo stesso tempo voglia di un cambiamento, non solo esteriore. Così, dopo un primo sfogo su Instagram, Lizzie decide di seguire un’alimentazione sana e bilanciata grazie alla quale migliora il proprio aspetto.