George spiega che la conoscenza è potere e, in particolare, quella legata agli ingredienti è molto importante. La sfida si svolge in due turni. Durante il primo round si indovinano i vari tagli di carne basandosi solo sull'aspetto. Nel secondo, tutti in macelleria! Ma non da soli. Entra in scena un ospite speciale che si è ritagliato il suo posto nella scena gastronomica di Los Angeles: Curtis Stone. In attesa dei prossimi episodi di MasterChef Australia S.10, dal lunedì a venerdì, alle 17.30 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, sfoglia la gallery e rivivi i momenti più belli della competizione