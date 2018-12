Quanti ex concorrenti non hanno vinto per un soffio o perché al tempo della propria partecipazione non erano preparati e competenti come oggi? Per alcuni di loro è tempo di indossare nuovamente il grembiule di MasterChef! Non perdere MasterChef All Stars Italia, in prima Tv assoluta dal 20 dicembre, ogni giovedì alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11. Sfoglia la gallery e scopri chi rientrerà nella cucina capitanata dagli Chef Antonino Cannavacciuolo e Bruno Barbieri