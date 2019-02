MasterChef 8, le anticipazioni sulla settima puntata

Non c’è tempo per sbagliare, ogni singolo errore o tentennamento può essere fatale e nelle cucine di MasterChef Italia arrivati a questo punto si gioca soprattutto di strategia. Lo scontro è frontale, uno contro uno e, oltre alla passione e alla creatività, ognuno degli aspiranti chef in gara deve fare i conti con le simpatie e le antipatie reciproche. Vedere per credere, il nuovo appuntamento con il cooking show di Sky prodotto da Endemol Shine Italy, ti aspetta giovedì 28 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11).

Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli saranno giudici e arbitri della gara: dopo una Mystery Box con continui colpi di scena, nell’Invention Test proporranno alcuni piatti presenti nei menu dei loro ristoranti che dovranno essere replicati fedelmente dai cuochi amatoriali.

La Masterclass questa settimana ci porta tra i vicoli colorati e suggestivi di Burano, nella laguna veneta, per una prova in esterna nella quale si confronteranno con le ricette della tradizione locale. Come è facile intuire, i piatti saranno prevalentemente a base di pesce e a giudicarli i palati più esigenti, 30 osti di Venezia e della laguna. Infine, per la brigata sconfitta ci sarà il momento del Pressure Test.

Da non dimenticare, tutti i giorni alle ore 19.50 sempre su Sky Uno, la striscia daily di MasterChef Magazine. In questa settimana: i giudici di MasterChef Italia continuano a farci scoprire i loro piatti più amati; episodi inediti vissuti all’interno del programma raccontati dai cuochi in gara e i dettagli delle ricette proposte nella MasterClass; parlano altri chef stellati come Marco Sacco e Ciccio Sultano; e, infine, continua la rubrica che illustra tutti i segreti delle pizze gourmet.