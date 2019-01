MasterChef Italia 8, le anticipazioni della terza puntata

La MasterClass come abbiamo potuto vedere è al compoleto, Guido, Salvatore, Gerry, Gloria, Virginia, Anna, Samuele, Giuseppe, Caterina, Loretta, Alessandro, Tiziana B., Tiziana R., Vito, Verando, Paola, Valeria, Giovanni, Gilberto e Federico sono i venti migliori chef amatoriali d’Italia. E soprattutto sono pronti a sfidarsi senza esclusioni di colpi, nelle cucine di MASTERCHEF ITALIA. Saranno i temutissimi giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli a guidarli e a tenerli d’occhio in ogni istante.

Il terzo appuntamento segna ufficialmente l’inizio della gara, che come ormai tutti sappiamo, si svilupperà secondo il meccanismo già molto rodato: si parte dalla Mystery Box, in cui i 20 dovranno “dipingere” un piatto partendo esclusivamente da ingredienti bianchi (come, tra gli altri, baccalà, funghi champignon, cime di cavolfiore). Si passa poi all’Invention Test, questa settimana basato sui ricordi dell’infanzia dei quattro giudici. E, a seguire, una spettacolare prova in esterna presso l’Aeroporto militare di Pisa, dove gli aspiranti chef dovranno preparare un intero menu - composto da primo, secondo e dolce - per 100 aviatori della 46esima Brigata aerea. Al termine di questa prova, i peggiori dovranno affrontare un tesissimo e temutissimo Pressure Test.



Da non perdere inoltre l’appuntamento con la striscia daily di MasterChef Magazine, ogni giorno, alle ore 19.50 sempre su Sky Uno. Tra le rubriche di questa settimana: gli aspiranti chef raccontano episodi inediti vissuti nella cucina del programma e i dettagli delle loro ricette; i segreti di alcuni chef stellati come Claudio Sadler, Heinz Beck e Petro Leeman; approfondimenti sulla pizza gourmet; i giudici di MasterChef Italia ci portano alla scoperta delle loro creazioni.

Continua l’attenzione rivolta da MasterChef nella lotta contro gli sprechi: come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove è stata donata all’Opera Cardinal Ferrari Onlus di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni. Tutto il mondo MasterChef sceglie di essere plastic free ed eco-friendly promuovendo il consumo consapevole ed ecosostenibile, rispettando l’ambiente e non sprecando risorse alimentari. La produzione adotta in tutti i luoghi di lavoro un approccio plastic free. Tutti i prodotti di consumo legati al cibo (piatti, bicchieri, posate, vassoi, tovaglioli) sono di natura compostabile ed ecosostenibile. L’approccio è coerente con quello del Gruppo Sky, che in tutti i Paesi in cui opera ha lanciato nel gennaio 2017 la campagna di sensibilizzazione Sky - Un Mare Da Salvare per l’eliminazione progressiva della plastica usa e getta, impegnandosi in prima persona a fare lo stesso.