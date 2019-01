Un po' british, un po' rock: lo chef stellato che ha conquistato Londra sarà il nuovo giudice di MasterChef Italia che si racconterà in uno short movie , in onda venerdì 4 gennaio, alle ore 19.40, su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11).

Venerdì 4 gennaio, alle 19.40, su Sky Uno (canale 108 e sul digitale terrestre al canale 311 o 11) va in onda “Giorgio Locatelli - MasterChef Calling”, uno short movie che presenta al grande pubblico il proprietario della prestigiosa Locanda Locatelli, ristorante una Stella Michelin con sede a Londra, e nuovo giudice dell’ottava edizione di MasterChef Italia al fianco di Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo. Giorgio Locatelli si racconterà in prima persona ripercorrendo la sua vita e la sua carriera partendo dalle sponde varesine del Lago Maggiore fino alla conquista della capitale britannica grazie alla sua rinomata cucina.



Lo chef, 55 anni, è da sempre amatissimo dai critici culinari per l’eccellente offerta di cibo italiano di qualità. Nel docufilm vedremo la sua quotidianità - tra le parole della moglie Plaxy e le foto dell’infanzia in famiglia - ma anche il lavoro nelle sue cucine tra l’elaborazione dei menu e la realizzazione dei piatti italiani più amati e richiesti di Londra.



“Giorgio Locatelli - MasterChef Calling” è un viaggio che parte dalla metropoli inglese per poi svilupparsi tra le tavolate con amici e parenti e le testimonianze degli amici Gordon Ramsay, Nigella Lawson e Anton Edelmann (maître chef des cuisines al Savoy di Londra).



Considerato da molti uno dei migliori rappresentanti della cucina italiana nel Regno Unito, nello short movie Locatelli - che oltremanica è una vera e propria celebrità (anche televisiva) ed è proprietario anche di “Ronda Locatelli”, ristorante all’interno dell’hotel e resort 5 stelle Atlantis The Palm di Dubai - mostrerà tutta la sua idea di cucina: sempre all’insegna della migliore tradizione del Bel Paese, un forte retrogusto familiare del suo Lago Maggiore, con un tocco creativo personale inimitabile capace di conquistare, negli anni, il palato di tanti semplici appassionati ma anche di numerose celebrity.