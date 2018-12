In attesa della prima edizione speciale del cooking show dei record che vede sfidarsi 16 fra i più talentuosi ex concorrenti delle passate stagioni, giovedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, riscopri chi è Alberto Menino

ALBERTO MENINO ha partecipato alla settima edizione di MasterChef Italia

Alberto ha 23 anni, vive a Tortona in provincia di Alessandria. Terzo classificato nell’ultima edizione di MasterChef, è stato sette volte tra i migliori: è il concorrente salito più spesso sul podio. Anche se ha terminato da poco la sua esperienza a MC, ha già realizzato il suo più grande desiderio: avere un programma tutto suo su Alice tv. Leggi l’intervista e scopri cosa ci ha raccontato.

Ci racconti la sua esperienza a MasterChef.

E’ iniziata un po’ come sfida personale, per vedere se avevo le forze e soprattutto le capacità per affrontare un programma tanto impegnativo. Ho affrontato tutti i vari provini con la mia fidanzata Erika perché è stata una delle poche persone che mi ha sostenuto e appoggiato fin dall’ inizio…più che un momento in particolare, vorrei ricordare le emozioni che mi hanno suscitato le varie prove e le innumerevoli dinamiche. sicuramente non mi dimenticherò mai l’agitazione che avevo la prima volta che ho visto i giudici, mi sentivo catapultato in una realtà che qualche mese prima vedevo dalla tv di casa… una volta superato l’ostacolo del live cooking, ho preso consapevolezza che ero ad un passo dall’entrare nella cucina di MasterChef, e lì, posso dire con certezza che ho sentito che sarei riuscito a realizzare il mio obiettivo!

Come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al cooking show più amato della tv?

La mia vita dopo MasterChef è cambiata perché ho capito che la mia strada è la cucina…ho capito

che non è facile però è quello che voglio fare…lasciando da parte il primo periodo in cui ho “sfruttato l’onda del successo”, adesso sto ponendo le basi per diventare un vero e proprio Chef!

Cosa si aspetta da questa edizione All Stars?

Da questa edizione di MasterChef All Stars mi aspetto di vivere quei momenti che per mia colpa non ho potuto o forse voluto vivere nella settima edizione. L’obbiettivo è sempre quello di vincere ovviamente, anche se questa volta voglio dedicarmi maggiormente alle persone con cui avrò a che fare e soprattutto godermi tutte le emozioni che mi capiteranno, vera essenza di questa esperienza è superare i miei limiti mettendomi alla prova con cuochi preparati e agguerriti.

Il suo cavallo di battaglia, è lo stesso di quando ha iniziato o è cambiato?

Nel corso del tempo il mio cavallo di battaglia è rimasto lo stesso (il risotto alla milanese) anche

se ho cambiato un po’ la mia personale visione della cucina, lasciando perdere le “cazzatine“ e andando su quella che le persone vogliono, cioè sapori che riescono a riconoscere, ben presentate e dal gusto eccezionale.