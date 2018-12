In attesa della prima edizione speciale del cooking show dei record che vede sfidarsi 16 fra i più talentuosi ex concorrenti delle passate stagioni, giovedì 20 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 311 o 11, riscopri chi è Almo Bibolotti

ALMO BIBOLOTTI ha partecipato alla terza edizione di MasterChef Italia.

44 anni, vive a Bari, è stato uno dei protagonisti indiscussi della terza stagione, arrivando al secondo posto. Oggi, oltre a essere il titolare di un famoso hotel di lusso per cani, ha recentemente inaugurato un ristorante nel cuore di Amsterdam. Leggi l’intervista e scopri cosa ci ha raccontato.

Ci racconti la sua esperienza a MasterChef.

Devo sicuramente alla mia partecipazione a MasterChef il successo e l'affetto riscontrato dal pubblico appena terminata la mia esperienza televisiva. In tanti non hanno gradito il mio secondo posto e chiaramente adesso si aspettano una rivincita con la mia partecipazione all'edizione speciale All Stars.

Come è cambiata la sua vita dopo la partecipazione al cooking show più amato della tv?

Quella che prima era una semplice passione conosciuta da amici e parenti, dopo MasterChef è diventata una vera e propria attività consistente in eventi nazionali e internazionali, show cooking, partecipazioni a programmi tv nazionali come Porta a Porta, Detto fatto, Made in sud; inoltre, mi occupo di gestire cene private e dirigo, in qualità di executive chef, la cucina del FIKO di Amsterdam.

Cosa si aspetta da questa edizione All Stars?

Da questa edizione mi aspetto di divertirmi, di riscattarmi dalla precedente sconfitta e di contribuire alla finalità benefica dell'iniziativa.

II suo cavallo di battaglia, è lo stesso di quando ha iniziato o è cambiato?

Il mio cavallo di battaglia è la semplicità. La pasta al pomodoro? E' sempre la mia preferita!