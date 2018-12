MasterChef All Stars Italia, chi sono i giudici

Il momento tanto atteso è alle porte: MasterChef All Stars Italia è in arrivo e sono quattro gli appuntamenti da non perdere per gli appassionati del programma, prodotti da Endemol Shine Italy per Sky, che potranno godersi dal 20 dicembre alle 21.15 su Sky Uno (canale 108) e sul digitale terrestre al canale 311 o 11 la sfida definitiva fra alcuni dei migliori cuochi già transitati dalla masterclass.



Dopo la cosidetta gavetta, gli anni di lavoro, la fatica e i progetti personali di cucina innovativa, gli ex concorrenti-talenti che si sono distinti nelle passate edizioni di MasterChef Italia tornano con una marcia in più pronti a non lasciarsi sfuggire la loro seconda occasione. Non a tutti capita. Ognuno di loro arriva più forti e consapevole di fronte ai giudici, per conquistare il titolo di primo MasterChef All Stars italiano. E a proposito di giuria, scopri chi sono i giudici che...non hanno bisogno di presentazioni.



A giudicare gli aspiranti al titolo i due veterani della giuria di MasterChef Bruno Barbieri e Antonino Cannavacciulo, affiancati in ogni puntata da un giudice ospite: uno degli amatissimi giudici di MasterChef Italia, Joe Bastianich, la Chef stellata Antonia Klugmann, star della settima edizione del cooking show, il Maestro dei maestri pasticceri italiani, Iginio Massari, e Giorgio Locatelli, Chef stellato attesissimo al debutto nella giuria dell’ottava edizione di MasterChef Italia, dal 17 gennaio su Sky Uno.

Che altro aggiungere? Il conto alla rovescia può cominicare e che vinca il migliore!