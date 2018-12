A MasterChef Italia 7 la gara impazza. Le anticipazioni

Chef Klugmann per la prima volta ai fornelli. Protagonisti della mystery box sette chef che hanno chiesto asilo politico in Italia. La prova in esterna ci porta al faro di Vieste: a giudicare i sette aspiranti chef in gara, il temuto critico gastronomico Eleonora Cozzella . L'appuntamento è giovedì alle 21.15, in prima tv su Sky Uno

Sono rimasti in sette a contendersi il titolo di settimo MasterChef italiano. Nella puntata di MasterChef in onda giovedì 21.15 su Sky Uno si giocheranno il tutto per tutto: il 23enne micologo di Tortona Alberto, il macellaio della provincia di Messina Antonino, il tecnico di radiologia di Varese Davide, la toscana doc Denise, la giovane di origine ucraina Kateryna, l’impiegata di Monopoli Marianna, e il giovanissimo studente di Civitanova Marche Simone.

Oltre ai giudici Antonia Klugmann, Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, gli aspiranti chef nella Masterclass troveranno ad attenderli una mega Mystery Box. Una prova unica nel suo genere che darà vita ad un vero e proprio scambio culturale: sette chef che hanno chiesto asilo politico in Italia e che qui si stanno costruendo una nuova vita lavorando in ristoranti o catering creati da rifugiati, affiancheranno ciascun concorrente nella realizzazione di un piatto del loro paese di provenienza. Solo uno sarà giudicato il più buono e guadagnerà il vantaggio nell’Invention Test. Il migliore avrà così la possibilità di conoscere i segreti dei piatti di Antonia Klugmann per riuscire a replicare alla lettera quello scelto. Ma non solo, potrà “rubare” tutti i segreti del piatto perché Chef Klugmann indosserà la sua casacca e cucinerà al suo fianco.

Per la prova in esterna la gara fa tappa sul promontorio del Gargano, al Faro di Vieste. I cuochi amatoriali dovranno soddisfare il palato e stimolare l’interesse di un importante critico gastronomico: Eleonora Cozzella, ispettrice per la Guida Ristoranti dell’Espresso e capo della giuria italiana del The World’s 50 Best Restaurants. A vincere la prova sarà soltanto uno. Tutti gli altri, invece, dovranno affrontare il Pressure Test e battersi per mantenere saldo il grembiule e non vedere sfumare la possibilità di avvicinarsi alla vittoria finale della settima edizione di MasterChef.

Va avanti l’appuntamento con la striscia daily di MasterChef Magazine, in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.05, sempre su Sky Uno. La chef stellata Cristina Bowerman è protagonista di un appuntamento speciale che MasterChef Magazine e “Save the Children” dedicano al sociale. Presenta una ricetta che valorizza in chiave gourmet ingredienti gustosi, economici, colorati e soprattutto nutrienti, perfetti per far felici i bambini. E ancora, il Magazine si sposta anche in Abruzzo per conoscere lo chef stellato Nicola Fossaceca, giovane promessa della cucina italiana. Come ogni settimana, Bruno Barbieri rivela tecniche, ingredienti, trucchi e segreti del mondo della cucina; Antonino Cannavacciuolo, in esclusiva dal suo ristorante stellato Villa Crespi, prepara un piatto sorprendente e facile da realizzare mentre, Antonia Klugmann apre le porte della cucina del suo ristorante stellato, L’Argine a Vencò. E, infine, ritroveremo le storie e le ricette degli aspiranti chef protagonisti della settima edizione del cooking show.

Come nelle scorse stagioni, la gran parte degli alimenti non impiegati per le prove, è stata riutilizzata o donata ad associazioni benefiche ed enti caritatevoli di Milano. Il programma si è avvalso della preziosa collaborazione di Last Minute Market, la società spin-off dell'Università di Bologna impegnata sul fronte della riduzione degli sprechi e della prevenzione dei rifiuti da oltre 10 anni.



Baldini&Castoldi curerà e pubblicherà il libro di ricette del vincitore, il 7° MasterChef italiano.