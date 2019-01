MasterChef Italia, dal Giappone alla cucina partenopea

Le strategie di gioco degli aspiranti chef vengono alla luce nella puntata di MasterChef Italia in onda giovedì 2 febbraio alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno.

I giudici – Bruno Barbieri, Joe Bastianich, Antonino Cannavacciuolo e Carlo Cracco – hanno deciso di mettere i 12 cuochi amatoriali sotto pressione con una Mystery Box che li costringerà a giocare a carte scoperte e a dichiarare chi, a questo punto del percorso, temono di più. Ognuno a turno dovrà fare la spesa per un proprio avversario e, sfruttandone i punti deboli, proverà a metterlo in difficoltà. Solo chi riuscirà a mettere in crisi il proprio rivale, avrà una chance in più di ottenere il prezioso vantaggio nell’Invention Test. Per questa seconda prova gli aspiranti chef si misureranno con la tradizione gastronomica giapponese al cospetto di un ospite autorevole Masaharu Morimoto, chef dell’omonimo ristorante newyorkese ed ex executive chef del celebre Nobu, “veterano” della cucina creativa fusion contemporanea.

La corsa al titolo di 6° Masterchef italiano passa da Napoli: le due brigate, nella sede dello storico Circolo Reale Yacht Club Canottieri Savoia, dovranno cucinare per 40 atleti che partecipano ad una gara di canottaggio un menu interamente a base di pasta. I commensali del circolo sono molto esigenti in fatto di pasta e al termine, una delle due brigate dovrà affrontare un Pressure Test mai così decisivo

Prosegue, come ogni settimana, l’appuntamento con MasterChef Magazine, in onda dal venerdì al giovedì alle ore 19.45 sempre su Sky Uno. Direttamente da Villa Crespi Antonino Cannavacciuolo presenta una sua nuova ricetta: baccalà, bietole, olive nere e maionese.

Immancabile anche la rubrica World Kitchen che questa settimana, insieme al maestro Haruo Ichikawa e allo chef Michele Biassoni, ci fa conoscere l’arte culinaria del Giappone, presentandoci il sumiso. Per la rubrica I maestri della cucina siamo Bologna, in compagnia del giudice Bruno Barbieri che è anche il protagonista della rubrica fissa MasterChef Night, dove ogni settimana presenta la ricetta perfetta da accompagnare ad una nuova puntata del programma: crema di lattuga con quaglie e gamberi rossi. Mentre, per Kitchen trends, la chef Alba Esteve Ruiz prepara “Quasi macedonia di storione e caviale”. Infine, per la rubrica “Mystery ZeroSprechi”, uno degli aspiranti chef realizza un piatto gourmet a base di avanzi, riutilizzando la salamella.