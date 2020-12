"Aspettando MasterChef - Indovina chi viene a cena?" Lo speciale

Alla vigilia della nuova stagione di MasterChef Italia, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, si ritrovano a casa per cucinare insieme. Non perdere lo Speciale, giovedì 10 dicembre alle 19.10 su Sky Uno

A giugno vi avevano lasciato con l'invito a mandare i vostri video di presentazione in modo da iniziare a muovere i primi passi verso quella che sarà una decima nuova edizione coi fiocchi: "Dovete essere pronti a farci vedere chi siete, a farci sentire la vostra passione, il vostro amore e, come ben sottolinea "Timoteo" nel video ( GUARDA QUI LA CLIP ), la vostra determinazione". Oggi, a un passo dall'inizio di questa straordinaria avventura ai fornelli di MasterChef Italia, la giuria è pronta per affrontare insieme a voi nuove sfide e nuove avventure. Giovedì 10 dicembre alle 19.10, prima della finale di XF2020 ( LO SPECIALE ), vi aspetta un imperdibile Speciale.

Aspettando MasterChef – Indovina chi viene a cena?

Alla vigilia della nuova stagione di MasterChef Italia, in onda a partire da giovedì 17 dicembre alle 21.15 su Sky Uno, i tre giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, si ritrovano a casa per cucinare insieme. Chiacchiere, buon cibo e risate sono gli ingredienti di una serata del tutto inedita con una dolce sorpresa finale. Per scoprire cosa bolle in pentola, non resta che sintonizzarvi giovedì 10 dicembre alle 19.10, prima della finale di X Factor (Ecco chi sono i 4 finalisti). Nell'attesa preparatevi a scoprirne delle belle, perché i fantastici tre oltre a svelarvi qualche piccolo segreto...in cucina sono un "disastro", l'avreste mai detto? Tra chi urla (provate a indovinare chi...), chi ruba gli ingredienti all'altro, chi invade tutto lo spazio, chi finisce a fare il lavapiatti, chi si diverte a dare qualche pacca sulla spalla di troppo, il caos (e il divertimento) è assicurato.

Cosa dobbiamo aspettarci da questa decima edizione?

Senza anticiparvi troppo, possiamo solo assicurarvi che per i concorrenti sarà una stagione molto più dura e impegnativa di tutte le altre, "dopo 10 abbiamo alzato l’asticella". Il livello di professionalità e di preparazione richiesti sono necessariamente altissimi. E se l'edizione numero nove è stata straordinaria, "questa decima lo sarà ancor di più", parola dei giudici. Nel corso dello Speciale, sul finale di serata, come ciliegina sulla torta, vi aspetta un ospite d'eccezione, una sorpresa molto gradita e altrettanto inaspettata.