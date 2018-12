Master of Photography: padroni e animali insieme sul set

Per la prova della seconda puntata di "Master of Photography", i concorrenti rimasti in gara hanno dovuto ritrarre il legame speciale tra gli animali “domestici” e i loro proprietari. Ad ognuno di loro è stato assegnato un proprietario col suo animale. I concorrenti hanno dovuto inoltre affrontare le difficoltà tecniche che presenta uno studio fotografico. Per farlo, durante la prova ogni concorrente ha avuto un assistente, scelto tra gli altri compagni, che gli è stato assegnato in modo casuale. Nell'attesa della prossima puntata di Master of Photography, martedì alle 21.15 su Sky Uno, sfoglia la gallery e rivivi i momenti più entusiasmanti del set.