Durante l'ultima puntata di audition, Martina ha danzato sul palco per tutti coloro che si guardano allo specchio e non accettano la propria immagine. Una coreografia davvero emozionante per il pubblico e per i giudici che decidono di rivederla in finale ( scopri cosa è successo nella semifinale di IGT) .

L’ESIBIZIONE DI MARTINA STORTI

Giovanissima, Martina viene da Firenze per raccontarci una storia che parla dell’adolescenza, della fatica di accettarsi e di tutte quelle piccole insicurezze che abbiamo verso gli altri. “Ho deciso di portare questo messaggio ispirato al mito di Narciso che, appunto, rimane innamorato della sua immagine e di quello che vede riflesso nello stagno” spiega la concorrente. Il tema dell’accettazione di sé è molto caro alla giovane ragazza che vuole così dar voce a tanti suoi coetanei. “Ci guardiamo e non ci piacciamo perché non siamo uguali a quello che tutti gli altri vorrebbero vedere” - sottolinea nella presentazione della performance. “Quando ero piccola cercavo di essere uguale all’amichetta più bella o alla foto, ma non pensavo che la cosa più bella era essere diversa dagli altri, tutti siamo unici” conclude Martina prima di salire sul palco.

L’esibizione della concorrente si dimostra un concentrato di talento e arte, i movimenti con cui si confronta allo specchio hanno una forza espressiva incredibile. L’eleganza della pole dance viene fuori in tutto il suo splendore con le evoluzioni della ragazza e, con una performance così, la standing ovation del pubblico non tarda ad arrivare.

Secondo Joe Bastianich lo spettacolo di Martina non è solo esteticamente bello, ma anche qualcosa di astratto in grado di far riflettere. Entusiaste anche Mara Maionchi e Federica Pellegrini. Per la giudice olimpionica il suo talento, unito a una capacità espressiva così forte, non sono per nulla scontati a un’età così giovane.

Non perdere la finale di Italia's Got Talent 2021, mercoledì 24 marzo alle 21.30