Monica gestisce il ristorante Maré di Cesenatico. Nata a Vigevano da padre romagnolo e mamma mantovana, si laurea in economia e poi inizia a occuparsi di marketing nel mondo della moda, lavorando per brand importanti come Alberta Ferretti e Armani. Secondo Monica “Il Maré è un nuovo modo di fare ristorazione in spiaggia in Romagna, con un’identità molto forte, che consiste nel fare qualità, con tante idee”. La filosofia del Maré è “far star bene le persone. Quando vieni qui devi sentirti in vacanza dal primo istante.” Per Monica gourmet è sinonimo di ricerca, gusto e qualità. Monica è molto competitiva e gioca per vincere.