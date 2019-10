Reduce dal successo del suo nuovo singolo "Mangiauomini", Chadia Rodriguez è stata la prima ospite di Mara Maionchi all’interno della nuova stagione di Mara impara: La nuova musica , lo spazio in cui la discografica più carismatica della tv si confronta con i giovani talenti della scena musicale contemporanea, in onda dal lunedì al venerdi alle 19.55 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455.

L’amatissima giudice di X Factor, che proprio grazie al talent show musicale è abituata ad avere a che fare con i talenti emergenti, ha capito perfettamente chi è Chadia e, tra le altre cose, l’ha interrogata su quanto la giovane artista canta in Sarebbe comodo. Ciò che Mara, molto schiettamente, ha posto come domanda a Chadia è se il messaggio del suo testo sia che tutti dovrebbero arrivare ad una vita felice senza fatica. La cantante ha risposto che secondo lei “la fatica è compresa nel prezzo della vita”. Dando quindi per scontato che la fatica faccia parte del gioco, ciò che ritiene importante è arrivare alla felicità consapevoli del percorso fatto per raggiungerla. Dimenticare certe cose sarebbe comodo, certo, ma è comodo anche ricordarle facendone tesoro e soprattutto superarle. Secondo lei è importantissimo riuscire a superare gli ostacoli, piccoli o grandi che siano.

La giovane si è mostrata molto forte nel rispondere alla domanda di Mara Maionchi e lei, consapevole della sofferenza che ha dovuto attraversare in passato, le ha detto di detto di avere l’impressione che abbia trovato una soluzione alla sua pena. La cantante, però ha risposto che in realtà lei soffre ancora, ma lo nasconde molto bene, a riconferma di quanto aveva sostenuto prima e cioè che la sofferenza fa parte della vita. Noi sappiamo però che oggi Chadia ha trovato un modo per incanalare in modo positivo la sua sofferenza utilizzandola per scrivere i suoi successi.

