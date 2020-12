4 Ristoranti con delivery, Maison Milano: il menu e 4 cose da sapere

Emmanuele è lo chef di Maison Milano. Figlio d’arte, il padre è il noto pasticcere milanese Cucchi e la madre è la famosa cantante Anna D’amico. Maison Milano “è uno show restaurant, succedono cose strane, durante la cena il cliente si può godere un vero spettacolo con giochi, trapezi, balli (c’è un vero palco) e non solo, il nostro cibo è interattivo, ci puoi “giocare”. Il cliente non rimane mai fermo, è un’esperienza a tutto tondo”. Per quanto riguarda il delivery “ho inventato Maison in the box e portiamo Maison a casa tua. Hai la stessa qualità dei piatti che mangi qui, ma sul tuo divano. Ho studiato piatti che fossero perfetti anche a casa”.