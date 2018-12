Lord of the Bikes - Vespa R-evolution: il SONDAGGIO

Guido Meda, Faso e Diletta Leotta conducono il talent che mette in gara i migliori customizzatori di Vespa provenienti da tutta Italia. Con Vespa protagonista di Lord of the Bikes-Vespa R-evolution il mondo della customizzazione non è mai stato così glamour. L'appuntamento è tutti i martedì alle 22.20 su Sky Uno. Ogni episodio sarà dedicato a un tema diverso, dalla musica ai social, dal cinema alle corse e al fashion, e i partecipanti dovranno affidarsi al loro estro creativo per declinare il mito di puntata in puntata liberando tutta la loro arte ma senza snaturare il fascino di ogni Vespa. In questo saranno aiutati dalla forza del brand, Vespa ha attraversato decenni e generazioni ed è stata protagonista nel cinema, nel design, nella musica ed è oggi un successo mondiale con circa 19 milioni di pezzi diffusi sulle strade di tutto il mondo. Saranno protagoniste di Lord of the Bikes 2018 sia le “small body” Vespa Primavera e Vespa Sprint, sia Vespa GTS, il mitico “Vespone” con la scocca più grande. Le due famiglie di Vespa saranno la base sulla quale si cimenteranno veri team di artisti della customizzazione seguendo i temi più diversi ma accettando la sfida di rimanere sempre coerenti con l’anima e i valori di Vespa.

