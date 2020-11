Ballottaggio estremo tra N.A.I.P. e i Melancholia che lasciano per sempre X Factor 2020 insieme a Cmqmartina. Intanto sul palco della Sky Wifi Arena Ernia e Gué Pequeno presentano la loro nuova collaborazione. Mydrama, N.A.I.P, Little Pieces of Marmelade, Casadilego e Blind sono in semifinale. Appuntamento giovedì 3 dicembre alle 21.15 su Sky Uno