4 Ristoranti con delivery, il Liberty Milano

Andrea è il titolare e chef de Il Liberty Milano. Nato da madre ferrarese e papà siciliano, Andrea ha avuto da sempre una grande passione per la cucina. Ammette di essere una persona esigente e di non essere un capo facile: “Mi definirei uno chef rompipalle, anche quando sono molto soddisfatto guardo la parte debole della soddisfazione per migliorarla, io guardo già cosa c’è dopo! Lo faccio con me, figurati con gli altri!”

La proposta di delivery corrisponde quasi in toto al menu che si trova in ristorante perché “Rappresenta in maniera fedele la filosofia del mio locale... ti arriva un pezzo di liberty a casa”. La caratteristica principale del delivery è che deve mantenere le aspettative, prima di tutto a livello visivo e cromaticamente, devi trovare quello che hai scelto sul sito.