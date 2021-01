4 Ristoranti in Basilicata, Le follie dello chef

Seguendo la via fino all’antico ponte romano in periferia di Potenza si arriva in un posto completamente diverso: Le follie dello chef di Paola. Paola è folle d’amore per la cucina dello chef, suo marito, ed è pronta a tutto pur di difendere il suo genio e la sua follia ai fornelli. Lei si occupa dell’accoglienza e guida il cliente alla scoperta delle creazioni del marito. Nasce come geologa e cresce da ristoratrice, ma le due realtà vanno insieme perché testimoniano il suo amore per la terra e i suoi prodotti. Propongono una cucina legata ai sapori del territorio ma stravolta dalla follia dello chef: il peperone crusco viene servito su un cristal bread, pane trasparente croccante, il baccalà usato per il sushi lucano, la lucanica sbriciolata su una crema di zucca. “La cucina è basata sui sapori della Via Herculea ma rivisitata dalla follia dello chef”. Paola è una che si arrabbia “Anche per un tovagliolo storto. Guardo il dettaglio. Come sono mi vedono, non ho una doppia faccia. O mi odi o mi ami, non ci sono vie di mezzo”.