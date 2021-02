Nella terza puntata di Italia’s Got Talent 2021 Laura Formenti ci fa divertire con un irriverente monologo sulle differenze tra uomo e donna conquistando pubblico e giudici che decidono di rivederla direttamente in finale

Laura Formenti sale sul palco di Italia’s Got Talent per trovare risposta a un dubbio che la segue da sempre. La sua è una di quelle domande amletiche che prima o poi tutti ci siamo fatti nella vita. La concorrente arriva infatti sul palco di IGT (scopri cos'è successo nella terza puntata) chiedendo al tavolo dei giudici: “Com’è essere un uomo?”. “Io adoro essere una donna”, dice subito Laura, “mi piace fare tutte quelle cose che facciamo noi donne… come la ruota quando abbiamo le nostre cose o andare dalla mamma per dirle che ho un prurito intimo”. Insomma, Laura dice di conoscere bene il sesto senso femminile, il senso di colpa. Dopo questo incipit di battute è chiaro come la concorrente abbia toccato le corde giuste sia tra i giudici che tra il pubblico. Nessuno infatti riesce sin dalle prime battute del suo monologo a trattenere le risate (LE FOTO DELLA PUNTATA).