Nella terza puntata di IGT Laura Formenti ha convinto tutti con il monologo sulle differenze tra uomo e donna conquistando pubblico e giudici che hanno voluto mandarla direttamente in finale. Appuntamento mercoledì 24 marzo alle 21.30 in diretta su Sky Uno

Laura Formenti sale sul palco di Italia’s Got Talent per trovare risposta a un dubbio che la segue da sempre. La sua è una di quelle domande amletiche che prima o poi tutti ci siamo fatti nella vita. La concorrente (scopri cos'è successo nella terza puntata) chiede al tavolo dei giudici: “Com’è essere un uomo?”. “Io adoro essere una donna”, dice subito Laura, “mi piace fare tutte quelle cose che facciamo noi donne… come la ruota quando abbiamo le nostre cose o andare dalla mamma per dirle che ho un prurito intimo”. Insomma, la comica dice di conoscere bene il sesto senso femminile, il senso di colpa. Dopo questo incipit di battute è impossibile trattenere le risate (LE FOTO DELLA PUNTATA).