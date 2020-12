4 Ristoranti per bikers nel Lazio, La taverna del castello

Il locale di Pierantonio è la terza tappa del viaggio di Alessandro Borghese. La taverna del castello si trova nel borgo antico di Fiuggi, all’inizio della Cimetta, uno degli itinerari ciociari più amati dai biker. Le parole del padrone di casa: “Quando arrivi qui mi trovi all’accoglienza allegro e frizzante, sono il giullare che tutto fa e tutto controlla. Osservo i miei collaboratori e se noto che sono in difficoltà entro in gioco io”. La cucina unisce i prodotti del territorio ai piatti tipici della cucina laziale, la classica carbonara per esempio viene arricchita dai funghi porcini”. Pierantonio vuole una competizione sana: “Non amo il rivale spocchioso, le critiche devono essere suggerimenti”. Amante delle moto, da giovane sognava di avere un Harley “brucia- semafori. Ora a 50 anni ho cambiato i miei gusti scegliendo una Bmw k100, che ha un rombo che ti fa sognare. In sella alla mia moto mi sento un cowboy!».