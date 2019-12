Kim Kardashian e i sopravvissuti alla sparatoria di Parkland

Kim Kardashian ha raccontato che incontrare le vittime del massacro di Parkland, in Florida, ha cambiato la sua vita. I sopravvissuti della sparatoria alla Marjory Stoneman Douglas High School sono diventati attivisti, girando per il paese facendo pressione per la riforma delle regole per il possesso di armi e la partecipazione dei giovani alle elezioni e la Kardashian è stata ispirata da loro, che a neanche vent’anni sono così motivati, ad usare la sua voce, dato che gode di una forte risonanza mediatica. La sua volontà è diventata quella di incoraggiare le persone a non mollare se credono davvero in qualcosa.

Effettivamente la voce di Kim è davvero potente, soprattutto sui social network, dove su Instagram, Facebook e Twitter la seguono milioni di persone.

Tra l’altro Kim ha promosso anche la riforma della giustizia penale dopo aver sentito la storia di Alice Johnson, una ex trafficante di droga ingiustamente condannata all’ergastolo. La Kardashian ha aiutato a convincere il Presidente Trump a commutare la sua sentenza.

La più celebre delle Kardashian ha anche lavorato con il genero del Presidente Trump, Jared Kushner, e con l’attivista liberale Van Jones per fare pressione per una riforma bipartisan del sistema penitenziario chiamata First Step Act. La donna è stata molto soddisfatta di quello che ha ottenuto tramite il suo operato e ha dichiarato che vederne gli effetti sulle persone la rende orgogliosa e le fa desiderare di fare di più per aiutare più persone possibile.