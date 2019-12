I Kardashian sfidano i Jackson ad una partita di beneficenza

La famiglia Kardashian ha sfidato la famiglia Jackson in una partita di softball, continua a lggere per scoprire come è andata! Le Kardashian ti aspettano dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455 .

La famiglia Kardashain ha perso una partita di softball contro la famiglia Jackson, ma vediamo meglio come è andata. Tutto è iniziato perché Kris Jenner, tramite l’executive director di una non profit chiamata Red Eye, ha scoperto che servivano al più presto dei fondi per far sì che il Watts Community Empowerment Center, una comunità per ragazzi svantaggiati, non fosse costretta a chiudere.

La mamma delle sorelle Kardashian è stata molto toccata dalla storia e si è molto commossa, promettendo di raccogliere soldi insieme ai suoi amici. Discutendo con la famiglia di quale potesse essere il modo migliore per raccogliere fondi per la causa, è stata la maggiore delle sorelle, Kourtney, a proporre di organizzare una partita di softball con la famiglia di Michael Jackson, loro amica praticamente da sempre. Così è stata organizzato l’incontro e le due famiglie hanno formato le loro squadre. Quella della famiglia Kardashian, in cui Khloé non ha potuto giocare a causa dell’avanzato stato della sua gravidanza, ha preso il nome di “Calabasas Peaches”, mentre i Jackson si sono chiamati "Tito's Team" e la loro squadra è stata composta da Tito Jackson, uno dei Jackson 5, dai suoi figli T.J., Taryll and Taj e dalle loro famiglie.

Nonostante ad allenarla sia stato Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball statunitense, la famiglia Kardashian non è riuscita a vincere la partita, lasciando la vittoria ai Jackson. La famiglia più chiacchierata dello showbiz ha accettato di buon grado la sconfitta, anche perché lo scopo dell’evento non era certo quello di vincere, ma piuttosto di raccogliere fondi per una buona causa. Infatti, alla fine del gioco la famiglia Kardashian ha donato ai Jackson un assegno da 15,000 dollari per la loro organizzazione benefica e altri soldi al Watts Center.