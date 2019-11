In attesa di vedere le nuove puntate della famiglia Kardashian , in onda dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno (canale 108) e su digitale terrestre al canale 455, scopriamo cosa è successo tra Kim e un’App di fotoritocco.

di Camilla Abrusci

Kimberly Noel Kardashian, nota semplicemente come Kim, è l’ereditiera più famosa dello showbiz internazionale, nonché la più conosciuta della crew Kardashian-Jenner. Ricercatissima anche sui social, il suo profilo Instagram è in vetta alla classifica dei più seguiti con 151 milioni di follower. Tutto quello che crea diventa di tendenza e qualsiasi cosa faccia riesce a far parlare di sé, come l’ultimo spiacevole episodio che l’ha costretta a far causa all’IHandy Group.

Kim Kardashian: causa per 10 milioni di dollari

Non c’è pace per la moglie di Kanye West. Dopo aver dovuto sconfiggere una tarantola in casa, Kim deve fare i conti con l’App di trucco e fotoritocco Sweet Cam, rea di aver usato una sua immagine (senza consenso) per pubblicizzare la propria applicazione. Già lo scorso febbraio la star ha indetto una causa legale contro l’e-commerce Missguided USA e adesso deve vedersela con l’agenzia IHandy. Pare che questa abbia utilizzato uno scatto dell’influencer più famosa del Globo risalente al 2017 senza la sua autorizzazione, pertanto Kim attraverso i suoi legali ha chiesto un risarcimento di ben 10 milioni di dollari più tutti i profitti che sono stati fatti grazie alla sua foto. Di recente la stessa cifra è stata richiesta da Ariana Grande al brand di abbigliamento Forever 21, in quanto avrebbe usato la sua immagine e le sue canzoni in maniera impropria pur di pubblicizzare la linea e i suoi prodotti (qui potete vedere le foto più belle della cantante).

Kim Kardashian e Kanye West: una nuova casa

Nell’attesa di conoscere come andrà a finire la causa contro l’IHandy, il rapper e la sua consorte stanno progettando di acquistare una nuova proprietà adiacente alla loro abitazione alla modica cifra di 1 milione di dollari, che si aggiungono ai 60 già spesi per la casa in cui vivono. Alcune fonti dicono che l’affare sia già andato a buon fine, tanto da confermare a PEOPLE che Kim Kardashian West e Kanye West hanno acquistato un'altra casa a Hidden Hills, in California. La proprietà appena acquisita confina con quella in cui la coppia vive assieme ai quattro figli: North di 6 anni, Saint di 3 e mezzo, Chicago di 21 mesi e Psalm di 5.

Stando a quanto dichiarato, i coniugi stanno progettano di demolire la casa in cui attualmente abitano per sostituirla con una abitazione creata apposta per far giocare e divertire i propri bambini.